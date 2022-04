Ivonne Reyes sobre Pepe Navarro: "Es bueno que lo haya conocido todo el mundo"

MADRID, 18 (CHANCE)

Después de que Pepe Navarro entrase por llamada telefónica al plató de 'Viva la vida' para atacar personalmente a Ivonne Reyes y Vanessa Martín, la que compartiera vida con el presentador confiesa estar atemorizada: "Sí, un poquito, un poquito con miedo ya sabéis, las cosas no son nada agradables". La actriz ha querido poner en manos de la policía el asunto para que se pongan a trabajar en ello cuanto antes: "Iba a ir esta mañana, pero me han dicho que están estudiando todo lo posible, ¿sabes? Cuando me digan ellos".

Ivonne Reyes compartió en sus redes sociales cómo se sentía para que quedase registrado, públicamente, lo mal que lo pasó en plató: "estoy en contacto con los abogados y lo primero es lo que ellos me indiquen porque primero lo puse en redes para protegerme, como siempre lo hago, y el segundo paso ellos me dicen". Reconoce que no fue consciente de muchas de las cosas que dijo Pepe Navarro pero agradece que todo quedara grabado para poder revisarlo con sus abogados: "No sé, porque no le escuchaba bien tampoco, tengo que volver a verlo y por eso ellos ya lo están viendo".

Ivonne Reyes confiesa a los micrófonos de Europa Press que no ha podido descansar tanto como le habría gustado después de la tensión vivida el día anterior pero espera que, con la ayuda de sus abogados y la policía, se resuelva el tema lo antes posible.