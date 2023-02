Ivonne Reyes y Pepe Navarro, incómodo e inesperado encuentro tras su última batalla judicial

MADRID, 14 (CHANCE)

Ivonne Reyes y Pepe Navarro han vuelto a verse las caras este martes en los Juzgados de Violencia contra la Mujer de Madrid. ¿El motivo? La demanda que la venezolana interpuso contra el presentador por presuntas injurias que atentarían contra su honor después de que hace unos meses la tachase de "enferma" ante los micrófonos de Europa Press: "Hablad con un psiquiatra del tema, que seguro que él os puede decir mucho más. Creo que es una mujer que está enferma porque sino no se explica que engañe de esa forma y mantenga esa mentira" aseguraba el periodista, convencido de que el día que la modelo cuente la verdad, "se liberará y por fin conseguirá ser feliz".

En primer lugar veíamos llegar a Ivonne, muy seria y acompañada por su abogada: "No es agradable, pero ahí vamos una vez más. Yo estoy tranquila" confesaba ocultando su rostro tras unas gafas de sol negras.

Minutos después era Pepe el que llegaba al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, tirando de ironía para asegurar, con una sonrisa, su "miedo" ante este nuevo juicio contra Ivonne.

Un juicio en el que han declarado ante el juez separados por un biombo - a petición de Ivonne -, en el que la Fiscalía ha concluido que no ve indicios de delito en las declaraciones de Pepe sobre la comunicadora, y en el que ambos se han cruzado al abandonar los Juzgados, protagonizando un momento tan tenso como incómodo del que el presentador ha salido airoso mientras la venezolana, visiblemente nerviosa, dejaba claro que no será la última vez que les veamos enfrentados en los tribunales.

"El fiscal ha pedido mi absolución y falta la sentencia del juez que es quién tiene la última palabra en estos asuntos" ha informado el presentador que, lejos de amedrentarse, se ha reafirmado en que el hijo de Ivonne, Alejandro Reyes, no es suyo: "La justicia es para todos y cada uno puede recurrir a ella según quiera lo que pasa es que, vamos a ver, denunciarme por decir que ese hijo no es mío cuando todo el mundo lo sabe* Vosotros lo sabéis, ¿no? Habéis visto la documentación y demás de que no es mío, y decir que ese hijo no es mío, no creo que sea ningún delito ni mucho menos. Hay una prueba documental y científica que así lo demuestra entonces si cada vez que yo diga que ese hijo no es mío va a denunciarme, yo creo que es una forma de instrumentalizar la justicia y más en un juzgado como este en el que vienen casos muy graves. Viene simplemente no sé si a jugar, no lo sé".

Respecto a esta última cita judicial por haberla llamado 'enferma', Pepe también se ha reiterado en las declaraciones que provocaron la demanda de Ivonne, asegurando que lo lógico es pensar que no está bien "y se comporta como se comporta. Que tan pronto tiene declaraciones sobre mí, ya sabéis que solo va a televisión a hablar de mí y no bien precisamente, entonces una persona que se comporta como si estuviese en un parvulario, a veces en un manicomio y a veces como si estuviese en una novela barata venezolana, hombre, es un comportamiento un poco errático". "Tan pronto dice que estoy enamorada de ella como si fuese una niña de doce años como que dice que quiere justicia terrena y divina, como que quiere, no sé* Como cuando se mete con mi familia diciendo que los hijos no son míos. Me parece muy grave" ha explicado.

Una actitud que ha provocado que sus hijos mayores, Andrea y Marlo - fruto de su matrimonio con Eva Zaldívar - hayan tomado medidas legales por las declaraciones de Ivonne en televisión afirmando que uno de ellos no es suyo: "Tendrá que hablar ante un juez para explicarle a qué se refiere con eso. Esa se la han puesto mis hijos".

Sin embargo, Pepe cree que esta guerra sin cuartel se acabará tarde o temprano ya que, como sostiene, "es como una cerilla en la que el fuego se va a acabando cada vez".

"Ahora ella, como por otro lado no tenía ningún tipo de salida porque no la llaman de las televisiones, ahora quiere ir por el lado del maltrato que no sé dónde está el maltrato. Lleva veinte años inventándose una cosa tras otra. ¿Vosotros me habéis visto hablar mal alguna vez, salvo el día ese de 'Viva la vida' hablar mal de esta mujer? Jamás me habéis visto hablar mal de esta mujer. He estado diez años callado y ella apareciendo continuamente en televisión" ha añadido justo en el momento en el que Ivonne, muy tensa, ha abandonado los juzgados pasando a escasos centímetros de él. Un momento que Pepe se ha tomado con naturalidad y sentido del humor: "La saludaremos o ponéis un biombo aquí".

"No ha sido nada agradable, ni el personaje ni el sitio. Yo me siento injuriada y cada vez que este personaje salga a hablar de mí y a insultarme y vejarme pues volveré a denunciar y estaré dando las declaraciones y si nos tenemos que ver aquí, bueno, aquí estaremos" ha advertido Ivonne, dispuesta a seguir tomando medidas legales cada vez que Pepe - de quien reconoce que tiene "miedo" porque tiene "muchas cosas, trampas" - hable de ella.

Respecto a la demanda que el presentador ha revelado que sus hijos han interpuesto contra ella, Ivonne asegura que no le ha llegado y no ha dudado en dar la réplica a las declaraciones de Pepe acerca de que el fin de su guerra judicial está cerca: "Tal vez si se calla algún día y se dedica a vivir puede ser que se acabe. Si él lo dice, dicho y decretado. Es en lo único que estamos de acuerdo. Se va a acabar. Sí, claro".