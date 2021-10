Ivonne Reyes recula y asegura que si volviese para atrás haría las cosas de otra manera

MADRID, 9 (CHANCE)

Ivonne Reyes nos ha hablado sobre la batalla que ha tenido en los juzgados todos estos años con Pepe Navarro y lo cierto es que la colaboradora se ha abierto en canal y nos ha confesado que: "se aprende mucho, en el día a día se aprende mucho y lo que hay que saber es gestionar las situaciones y que como persona aprendas en todos los sentidos, delante, detrás y sobre todo a gestionar tus emociones".

Si volviera al pasado, reconoce que haría las cosas de otra manera: "no es que volvería a cambiar, no lo haría, no entraría en polémicas directamente pero bueno, lo años que ten enseñan y toda esta sacudida arrepentirme no es la palabra pero sí miramos atrás hay muchas formas de llevar la vida más cómoda y más tranquila, te pones menos botox, con la tensión y esto te tienes que poner".

A pesar de todo está muy orgullosa de su hijo y de lo que se ha convertido: "mucho, me enorgullezco muchísimo, ahora habrá que preguntarle a él si está contento, es muy aplicado, tengo un hijo que me quito el sombrero". Lo que tiene claro es que no volvería a exponer tanto una relación: "no, no, no quiero. Hay mucha gente que le encanta muchísimo la cámara y le encanta sacar todo, ese tiempo mío ya pasó. Si sale algo, que salga, no tengo nada que esconder, pero más tranquilo".

Con ganas de enamorarse, confiesa qué le gusta en un hombre: "un hombre caballero, que me haga reír, que me divierta, que me cuida y que me mime. Por una gran fiesta, volvería a casarse: bueno, por una fiesta sí, yo ya me casé, estoy divorciada, separada y anulada, todo. Pero por una fiesta y reunirnos todos y brindar, por qué no".