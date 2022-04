Ivonne Reyes responde de forma contundente a Eva Zaldívar

MADRID, 26 (CHANCE)

Ivonne Reyes ha aparecido este miércoles en el plató de 'Sálvame Diario' para hablar de la denuncia que ha interpuesto en la Policía por una serie de seguimientos que le están haciendo. La colaboradora de televisión ha asegurado que se ha percatado que hay coches que la siguen y no son de prensa, y como está asustada tras la llamada de Pepe Navarro el pasado fin de semana en 'Viva la vida', quiere estar lo más segura.

Durante su intervención, la colaboradora ha explicado que no es la primera vez que siente movimientos extraños y seguimientos hacia su persona, por eso el otro día compartió a través de sus redes sociales un storie en el que avisaba a sus seguidores de que si le pasaba algo... era por él.

También han aprovechado para ponerle las declaraciones de Eva Zaldívar en las que asegura que todo está en manos de la justicia y que sus hijos no son públicos como Álex, a lo que Ivonne le ha respondido: "Su hija fue a ponerle una demanda a mi y a mi hijo y hasta ese momento era anónima".

"Esta señora se olvida que se fue a la otra cadena a poner verde a Pepe, que se puso en contacto conmigo y con mis abogados para saber cosas de Pepe" ha añadido la invitada y ha querido recordarle que ella también se sentó en televisión a hablar de su relación con Pepe: "hay que tener memoria, ella también se sentó en un plató cobrando".

Por último, Ivonne ha insistido que a ella lo que le hubiese encantado es poder tener buena relación con el presentador, tal y como hablaron la última vez que se vieron las caras: "Eso lo quería yo y mi hijo, la última vez que nos sentamos a hablar, teníamos muchas ganas de lo que él me contaba, de las vacaciones, de cómo nos lo íbamos a repartir... pero desaparecí porque vi una serie de movimientos que no me gustaron".