Ivonne Reyes se vacuna contra la Covid

MADRID, 27 (CHANCE)

Hemos visto ya a muchos rostros conocidos ponerse la vacuna contra la Covid a través de una publicación en su perfil de Instagram y es que no hay nada que nos de más felicidad que saber que la mayoría de la población está inmunizada o en proceso de estarlo para poder salir de esta pandemia que nos ha robado la libertad.

Hoy, Ivonne Reyes ha colgado en su perfil de Instagram un vídeo en el que vemos cómo se pone la vacuna contra la Covid y ha mostrado la felicidad que ha sentido al inmunizarme contra este virus: "Buenas tardes people!! Aquí os comparto mi momento #v?????c????19 me ha tocado la ???? #pfizer Al haber pasado el #covid_19 me corresponde una sola #vacuna Admiro la amabilidad y profesionalidad del personal sanitario, gracias mil!! @hospital_la_paz Os iré informando, de momento, no siento nada diferente, con calma. Besos mi gente!!".

De esta manera, Ivonne Reyes se suma a la lista de los famosos que han sido vacunados contra la Covid y que han decidido utilizar sus redes sociales para mostrar este momento y concienciar a la población de la importancia de hacerlo.