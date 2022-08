Ivonne Reyes tras su victoria contra Pepe Navarro: "Estoy tranquila porque yo no he contado mentiras"

MADRID, 5 (CHANCE)

Ivonne Reyes está de celebración y es que otra vez más ha vuelto a salir victoriosa del contencioso con Pepe Navarro, quien le había demandado por supuesto delito de intromisión a su honor.

La venezolana asegura que esperaba este resultado a su favor ya que siempre ha ido con la verdad por delante: "Estoy tranquila porque yo no he contado mentiras, digan lo que digan, desde el principio hasta el día de hoy, hasta que me muera, seguirá siendo lo mismo, y el después si hay un después, seguirá siendo lo mismo".

Por otra parte, Ivonne asegura que el presentador no va a detenerse aquí, ya que es la segunda vez que gana un juicio por exactamente lo mismo: "Dirá pobrecito, yo porque es un indigente pero sale súper bien, no paga, no tiene dinero. Pero sí tiene dinero, no habla, pero sí".

Asimismo, la presentadora desvela que ha tenido que recurrir al Juzgado de Violencia sobre la Mujer para solucionar el tema de la paternidad de su hijo Alejandro. Pepe sigue negando que sea padre del joven y la venezolana asegura que siente miedo ya que "con él nada está tranquilo nunca".

En cuanto a su hijo, confiesa que Alejandro ha cerrado el capítulo con el presentador gracias a que siempre ha tenido cubierta la figura paterna: "La ha tenido con la familia, sus tíos, mis ex... Me parece muy importante para tener un punto de vista objetivo, es muy importante hoy en día para los chicos".

Sobre la nueva pareja de Pepe Navarro, Ivonne Reyes ha preferido no comentar nada y se ha limitado a decir: "Pasa palabra, next".