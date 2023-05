La izquierda y Cs tachan de "polémica artificial" la asistencia de Bolaños al Dos de Mayo

"Por mucho que le pese al señor Bolaños, el protagonista hoy es el pueblo de Madrid", dice el PP

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Los partidos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Podemos) y Ciudadanos han tachado de "polémica artificial" la asistencia del ministro de Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, al acto institucional del Dos de Mayo.

La silla de Bolaños está situada en la primera fila en el lado derecho del patio del edificio de la Puerta del Sol. A su izquierda se sienta la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a su izquierda el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

El Ejecutivo regional decidió este año no invitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no asistió a la última cita. Únicamente se cursó invitación para la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien tiene "las competencias en relación a las comunidades autónomas".

Según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, Rodríguez declinó participar. Desde el Ejecutivo central confirmaron que, además del nuevo delegado del Gobierno, acudirían Bolaños y Robles. Estas mismas fuentes, han asegurado que la "representación del Gobierno", a nivel de protocolo, recaerá en Robles.

En esa línea se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas antes de dar comienzo el acto institucional, se ha pronunciado el candidato del PSOE a la Presidencia regional, Juan Lobato, que ha defendido que el ministro asiste en calidad de representante del Gobierno de España.

A su juicio, este es un "ejemplo más de la artificialidad de la señora Ayuso y de la búsqueda de conflictos de la nada". "Le preocupa si viene un ministro y otro y le parece mal que venga cuando vino el año pasado. Hay que dejarnos de polémicas artificiales que tienen poco que ver con los problemas de la gente", ha sostenido.

A continuación, la candidata de Más Madrid a la Presidencia regional, Mónica García, ha tachado de "polémica artificial" los desencuentros entre la Comunidad de Madrid y el ministro de Presidencia, algo que le interesa a "un 0% de los madrileños".

Lo que les interesa, ha recalcado, es que "sus políticos hablen de "la sanidad pública, de los pediatras, y de los mayores". "Si es un problema de protocolo que lo solucione protocolo", ha remarcado.

La candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha hecho hincapié en que "los partidos políticos no son los dueños de las instituciones". "Tenemos que ser muy respetuosos y cuidarlo. Espero que hoy estén aquí los representantes de los madrileños porque esta es la casa de todos los madrileños y así tiene que seguir siendo", ha zanjado.

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien este domingo confirmaba que Bolaños no estaba invitado al acto institucional, ha sostenido que "cada uno es libre de hacer las cosas como estime oportuno" pero cuando se anuncia que se acude a una cita "lo suyo es hacerlo por los cauces correctos" y no "imponiendo nada".

Además, ha rechazado recibir "lecciones" de protocolo institucional cuando en las ocasiones en las que los ministros se han desplazado a municipios de la comunidad gobernados por los socialistas "no han tenido la deferencia de avisar". "Por mucho que le pese al señor Bolaños el protagonista de hoy es el pueblo de Madrid... y si viene acompañado a la ministra de Defensa, pues perfecto", ha indicado.

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Cs a la Alcaldía, Begoña Villacís, se ha mostrado "harta de polémicas estúpidas e infantiles" y ha advertido de que el 'no te ajunto' "no representa a los madrileños". "Que se metan en cualquier cafetería en cualquier bar, en cualquier comercio para comprobarlo", ha invitado Villacís, quien ha circunscrito la polémica por la asistencia del ministro en "cuestiones infantiles" que no "representan" a la ciudadanía madrileña.