J.A. Zarzalejos, autor del libro sobre el Rey Felipe, valora la marcha de la Princesa Leonor a Reino Unido

El periodista José Antonio Zarzalejos, acaba de presentar su obra sobre la figura del Rey Felipe, "Felipe VI, un rey en la adversidad" y, como una de las voces más informadas acerca de la Familia Real en la actualidad, ha valorado el anuncio de Zarzuela de que la Princesa Leonor estudiará el Bachillerato en el Reino Unido.

- CHANCE: Muchas felicidades por el libro, la Princesa Leonor va a ir a Gales a estudiar.

- ZARZAJELOS: En el último capítulo del libro que se titula Leonor avanzo que en el 2021, este año, se iba a producir con toda probabilidad este anuncio. El cambio de registro de la formación de la Princesa de Asturias, heredera de la corona. Me parece que es absolutamente natural, después de una primera fase hasta la pre-adolescencia en un colegio español y en el ámbito familiar, la Princesa de Asturias conozca otros sistemas de aprendizaje, tenga otro estilo de convivencia, conozca a otras personas y se familiarice con otras sociedades, en este caso la Británica tiene reputados método de enseñanza y escolarización y además perfeccionará, si eso cabe, el idioma y seguramente aprenderá más, en esos colegios hay nacionales de otros países. Me parece una decisión muy normal, muy razonable, muy sensata y que además sigue los pasos de su padre. Él estudió en Canadá y luego en Washington un Máster de Relaciones Internacionales.

- CH: Con todo lo que está pasando están haciendo una 'limpia' que no sé si doña Letizia está detrás.

- ZARZALEJOS: Creo que la reina Letizia está teniendo un papel muy positivo lo que pasa es que es un papel poco 'lucido' porque la prioridad de la reina ha sido la educación de sus hijas. La educación de la Princesa de Asturias está dando muy buenos resultados, en el año 19 y 20 la hemos visto en público hacer intervenciones ante Auditorios que no son fáciles, expresarse con absoluta y total corrección en catalán, en inglés y hasta en árabe, todo eso creo que en buena medida de sebe al esfuerzo de la reina, por supuesto también al interés que tiene el rey en que sus hijas tengan una educación integral y además que lo hagan en un ambiente familiar de cordialidad, de confianza que él y la reina no tuvieron. No quieren que las carencias que ellos tuvieron, las tengan sus hijas.

- CH: ¿Le ve futuro a la Monarquía?

- ZARZALEJOS: Claro que le veo futuro a la Monarquía, por supuesto, si no hay Monarquía en España, Monarquía Parlamentaria, no tendríamos Constitución de 1978, habría que abrir un proceso constituyente. La gente piensa que la Monarquía está contemplada como algo que puede estar o no en la Constitución del 98, si no hay Monarquía, si el estado no tiene la forma de Monarquía Parlamentaria, no hay Constitución de 1978. Suprimir la Monarquía es abrir un proceso constituyente y no hay correlación de fuerzas ni políticas representativas, ni sociales, para un proceso constituyente en España.

- CH: El libro se llama un rey en la adversidad, este año ha tenido la adversidad de que el rey emérito se haya ido a Emiratos Árabes. ¿Cómo ves ese movimiento?

- ZARZALEJOS: Yo siempre he mantenido y sigo manteniéndolo que siendo una medida dura, tiene mucho sentido que el Rey emérito desaparezca del foco y no dificulte la gestión de la jefatura del estado que desempeña su hijo, que no absorba las energías del debate nacional que está polarizado sobre temas muy importantes, de mucha trascendencia. Este alejamiento del rey conviene, cuándo debe terminar, eso lo tiene que determinar el propio rey, lo tiene que determinar el Presidente del Gobierno.

- CH: ¿Volverá?

- ZARZALEJOS: Hay que tener en cuenta que antes de cualquier movimiento hay que dilucidar qué es lo que determina el Ministerio Fiscal que tiene abierta tres diligencias de temas separados que afectan a las finanzas del rey emérito. Hay que ver que se deduce, si hay un archivo, si hay una querella criminal y en función de la decisión del fiscal, podríamos ver en el horizonte cuál es la decisión, si el regreso es próximo o no. Es indudable que todos desearíamos que si el rey tiene problemas de salud muy serios, volviera a España a pasar los últimos días.

- CH: Están yendo las hijas a visitarle, Emiratos Árabes está siendo muy rígido con el tema de la cuarentena, pero los pocos días que han ido no la han debido hacer. ¿Sabe algo de este privilegio?

- ZARZALEJOS: No, desconozco ya el tema de las medidas sanitarias en Emiratos Árabes pero supongo que las infantas y cualquiera de las muchas personas que visitan al rey en Abu Dabi, tienen la autorización de las autoridades emiratíes por una parte y pro otra tienen que tomar medidas preventivas. El rey tiene 83 años, en el año 19 tuvo una gravísima operación a corazón abierto y tiene que tener muchas precauciones.

- CH: El rey en cierta manera tiene una leve pérdida de memoria y no es consciente de la realidad.

- ZARZALEJOS: Lo que yo he comentado y lo que he escrito en el libro y escrito está es que el rey no hace una correcta evaluación de sus actividades en las conductas irregulares en las que ha incurrido. Eso tiene que ver con lo que se llama la auto excusa del culpable, pero también tiene que ver con que tiene 83 años y en este momento ha perdido contacto con la realidad. AL perder contacto con la realidad, se pierde la capacidad de autoevaluar desde el punto de vista ético, deontológico o moral. Tiende a victimizarse, por qué me pasa esto a mí si yo no he hecho nada que lo merezca. Esto es un refugio, un recurso de carácter psicológico bastante estudiado en la psicología clínica. No es una gran novedad.

- CH: ¿Volvería a Zarzuela?

- ZARZALEJOS: No, rotundamente no, si vuelve a España no podría tener la residencia en un edificio de patrimonio nacional, tendría que habilitársele una vivienda privada.

- CH: Se ha dicho que se llevaban muy mal Letizia y el rey emérito, ¿Por qué motivo?

- ZARZALEJOS: Ese es un tema largo de explicar, el primer motivo y fundamental es que doña Letizia ha sido muy consciente en los últimos años de que los comportamientos de su suegro no eran los adecuados y que estaban perjudicando a su marido que eran el heredero de la corona y también a su hija que es la futura reina de España. La reina Letizia lo que hace es tener un comportamiento lógico ante lo que ella considera una agresión a los intereses de la corona que titulariza su marido y en el futuro su hija. Actúa como madre y como reina, me parece que actúa correctamente.