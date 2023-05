Jacinto (Podemos) cree que cuando Ayuso habla "está desnuda": "Somos voto estratégico para que haya cambio de gobierno"

Lamenta no haber logrado un acuerdo con Más Madrid para concurrir juntos el 28M: "Yo tengo la conciencia tranquila de haberlo intentado hasta el último momento"

La candidata de Podemos a la Presidencia a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha indicado que cuando habla la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, está "desnuda" y ha defendido que su formación es "el voto estratégico" para que haya cambio de gobierno en la región.

En una entrevista con Europa Press, Jacinto se ha mostrado "convencida" de que Ayuso no logrará la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo porque ahora se ha podido ver "su gestión, que ha sido profundamente ineficaz y donde los problemas de los madrileños no paran de crecer".

"Allí donde antes iba Isabel Díaz Ayuso y recibía vítores, ahora recibe a abucheos. No pudo hacer mítines en Fernando de Henares porque los vecinos, con razón, no le perdonan que no les dan una solución habitacional después de que se les hayan hundido las casas encima de sus cabezas", ha lanzado.

Además, no solo cree que su gestión "hace aguas" al frente del Gobierno regional, sino que "ha sido pura propaganda". A su parecer, ella tiene "un problema que es que no puede hablar de Madrid" y cree que va a dedicarse en campaña a hablar con el Gobierno de coalición a nivel estatal.

"Ese es un problema, ya no sólo para los madrileños que tienen una presidenta que es una comercial al servicio de determinados nichos de negocio, sino que también es una presidenta que está mirando todo el rato al Gobierno del Estado. A mí me gustaría poder debatir con ella y espero que tengamos oportunidad de hacerlo en ese único debate electoral al que se atreve a ir", le ha recriminado.

LE HUBIERA GUSTADO ACUERDO DE COALICIÓN CON MÁS MADRID

Alejandra Jacinto, mientras tanto, afronta la campaña "con mucha valentía y con ganas de que llegue el cambio a la Comunidad de Madrid" para que haya "un gobierno que cuide y no un gobierno que maltrate como hemos visto estos últimos años de legislatura por parte de Isabel Díaz Ayuso". "Vamos a ser precisamente la llave del cambio que necesita la Comunidad de Madrid", ha vaticinado.

Además, visitarán muchos de los municipios que gobiernan para escuchar a los vecinos y seguir realizando encuentros sectoriales para que sea la gente de la sociedad civil organizada, diferentes asociaciones, sindicatos y organizaciones, los que vertebren bien el proyecto de región que quieren desplegar en la Comunidad de Madrid, frente "al plan de negocio que representa Isabel Díaz Ayuso".

Considera que su entrada en el Parlamento autonómico es "absolutamente decisiva", también en el municipio de Madrid, y que son "la llave para que ese cambio se pueda producir".

En otro orden de cosas, ha lamentado que no hayan podido llegar a un acuerdo con Más Madrid para concurrir juntos en estos comicios pero dice tener ella la "conciencia tranquila", ya que se ofreció desde un primer momento al partido liderado por Mónica García.

"MI APUESTA ES LA UNIDAD"

"Nos hubiera gustado que hubiera habido un acuerdo de coalición también para esas elecciones. Han rechazado esa opción. Yo tengo la conciencia tranquila de haberlo intentado hasta el último momento y, desde luego, de haber hecho los deberes que es lo que nos manda la ciudadanía cerrando más candidaturas de unidad que nunca había ocurrido en la Comunidad de Madrid. Hemos cerrado candidaturas de unidad en el 99,9% del censo en 120 municipios de la Comunidad de Madrid y hemos sumado en la Comunidad de Madrid entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde", ha defendido.

Sobre el hecho de que Podemos haya roto alianzas en Tres Cantos, Parla o Rivas-Vaciamadrid, y en Fuenlabrada, incluso, se hayan encerrado en la sede para mostrar su descontento con el acuerdo de coalición, Jacinto ha explicado que no forma parte de los órganos de dirección autonómicos y que "no está" en las cuestiones internas, en las cuestiones más orgánicas". "Sí que digo, y siempre lo he dicho, que mi apuesta es la de la unidad", ha zanjado.