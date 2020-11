Jacobo Ostos da la cara y niega que haya organizado fiestas ilegales en su casa

MADRID, 14 (CHANCE)

Este viernes se publicaba la noticia de que Jacobo Ostos habría llevado a cabo fiestas ilegales en el chalet de sus padres cobrando altas cifras de dinero por los reservados. Una información que nos desmentía en primera persona Mari Ángeles Grajal, madre de la víctima mediática, y que ahora nos ha negado el propio protagonista de la noticia.

"Jamás he hecho una fiesta durante el estado de alarma en mi casa y muchísimo menos he cobrado" empezaba diciendo Jacobo Ostos. Y es que no entiende de dónde ha podido salir el bulo, ya que es algo completamente falso: "Anoche en mi casa simplemente estaba mi padre, mi madre, mi pareja y yo. Y yo me he enterado de toda esta historia esta mañana cuando mi madre antes de irse a trabajar me ha dicho que había policía y mucha gente en la puerta. Esto me ha llegado de sopetón".

Sobre cómo están sus padres con la noticia, Jacobo confiesa que: "Están mal por supuesto. No sé quién son esas personas ni sé quién está detrás de esto. Si yo hiciera una fiesta en mi casa no les diría que aparcaran en la puerta. Después del día que he pasado lo más justo es que saliera a dar estas explicaciones por mi familia y por mí. Mi padre está bien, pero evidentemente no entiende nada".