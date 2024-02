Jácome pide el voto con un vídeo en el que desvela qué pedirá DO si es llave: "Enséñame la pasta"

OURENSE, 16 (EUROPA PRESS)

El nuevo vídeo del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, en sus redes sociales para pedir el voto para Democracia Ourensana (DO) utiliza un conocico fragmento de la película 'Jerry Maguire' en el que un Cuba Gooding Jr. aprieta a su representante Tom Cruise para que lo secunde al proclamar: "Enséñame la pasta".

Bajo el título "DO pedirá inversiones para Ourense. La llamada de Jácome a la Xunta tras ser llave en las elecciones", el regidor de Ourense ha publicado en la red social X ese extracto de 29 segundos de 'Jerry Maguire'.

Democracia Ourensana, que en las pasadas elecciones municipales logró más de 19.000 votos, aspira a convertirse en llave tras las autonómicas del próximo domingo si el PP pierde la mayoría absoluta o el bloque de izquierda no logra sumar los 38 escaños. La última encuesta del CIS le otorgó hasta un escaño en unas elecciones cuyo resultado se presenta abierto.

Sin embargo, en DO barajan incluso lograr "entre dos y tres" escaños. Su cabeza de lista, Armando Ojea, mano derecha de Jácome, ya ha advertido que en unas negociaciones para dar su apoyo en la conformación de un gobierno sin mayoría absoluta no pondrán "cordones sanitarios" si con eso se consigue "el cielo para Ourense".

En el ámbito autonómico, DO se presentó en 2005, 2009, 2012 y 2016 sin lograr entrar en el Parlamento de Galicia, pero creciendo en número de votos. En las autonómicas de 2020, el PP había llegado a un acuerdo con DO para que no concurriera a las elecciones.

El regidor de Ourense ya ha avanzado que a DO le queda por lanzar sobre las 23 horas de este viernes otro vídoe de 'Gladiador' en el que él mismo aparece dentro de la película.