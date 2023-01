Jacqueline de la Vega se declara team Shakira

MADRID, 28 (CHANCE)

Jacqueline de la Vega, uno de los rostros conocidos más influyentes de la televisión en los años 90, ha querido defender públicamente a las Campos, con quien trabajó, tras todos los ataques que están recibiendo por la supuesta traición de Gustavo Guillermo hacia ellas.

La que fuera presentadora de televisión nos ha confesado que "con María Teresa Campos no he trabajado", pero "con Terelu sí, hacíamos 'Con T de Tarde' y es una divina". Recuerda aquellos años con mucha nostalgia y resta importancia a la polémica de las grabaciones: "ella es una mujer muy fuerte que ha pasado por todas, Teresa un beso", además también ha dejado claro que "Terelu siempre ha sido una gran compañera, con todo el mundo".

Ha aprovechado las cámaras de Europa Press para defender a la comunicadora: "creo que ya no nos pueden hacer daño, a María Teresa nadie puede hacerle daño, es un momento en el que tenemos que quererla más porque ella ha dado muchísimo, es historia de la comunicación, como amiga es excelente, es una gran persona y hay que respetarla".

En cuanto la actualidad informativa entre Shakira y Gerard Piqué, Jacqueline se declara fan de la colombiana: "Yo soy de Shakira cien por cien y me gusta que haya hecho esa canción" y asegura que no le va a pasar factura con sus hijos "ya le pasó factura, ella no está esperando a que le pase factura, las mujeres ya no lloran, ahora facturan. Ahora tiene a sus hijos y tiene que sacarlos para adelante".

Jacqueline, que fue considerada una de las reinas de televisión porque no había programa en el que no apareciese, nos ha confesado que volvería sin pensarlo a la televisión: "Por supuesto" ya que "hay muchas cosas que hacer en la tele". Una mujer que tuvo muy buena relación con todos sus compañeros, con los que sigue manteniendo el contacto después de haber vivido con ellos aquellos tiempos tan felices.