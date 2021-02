El jacuzzi de 'LIDLT' arde con Jesús, Stefany, Manuel y Fiama

MADRID, 11 (CHANCE)

Después de la última entrega de 'La isla de las tentaciones' nos quedó claro que el juego de Manuel es tener a Fiama y Stefany en la palma de su mano para cuando quiera. Y lo cierto es que eso no es malo siempre y cuando ellas accedan a ese juego sucio, el problema es que la segunda no se ha dado cuenta o no ha querido darse cuenta de lo que está haciendo el concursante.

En primer lugar, Stefany se ha quedado sin su Manue' y se ha ido a por Jesús, que le ha visto más débil y con más ganas de caer en su tentación. Lo cierto es que ha sido bastante lista porque se nota su afán de protagonismo, aunque el novio de Marina queda retratado también al liarle el otro día un pollo a su amigo por haberse besado con dos, entre ellas con la que ha desatado su pasión esta noche.

Es decir, Manuel ha elegido a Fiama para seguir derrochando todo su arte y Jesús se ha decantado por la pretendienta que tenía su compañero, Stefany, con la que se ha liado de la manera más salvaje que hemos visto en el programa. Tanto nos ha extrañado el comportamiento de los cuatro que nos han dejado una imagen para la historia: después de haberse intercambiado las parejas, se han metido en el jacuzzi y la llama de la pasión ha hecho su trabajo.

Lo cierto es que ha sido bastante fuerte ver a Jesús pasar de las lágrimas a la acción, que suena la alarma de la tentación ya no significa nada para ellos porque les da igual que suene una que veinte veces... se han dejado llevar y parece que su mente no llega a entender que en la villa de al lado están sus parejas.