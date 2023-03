Jaime Astrain, nuevo embajador de la firma española de moda masculina 'Boston'

MADRID, 16 (CHANCE)

Experimentando uno de los momentos más especiales de su vida con el nacimiento de su primera hija en común con Lidia Torrent el pasado 17 de octubre, Jaime Astrain está imparable. El deportista se muestra de lo más activo por redes sociales, colabora en 'El Chiringuito', recientemente ha participado en el reality 'Traitors España' y también es una apasionado de la moda.

Con un envidiable físico, que trabaja día a día en el gimnasio, el modelo siempre consigue enamorarnos con sus estilismos... y todo apunta a que lo va a seguir haciendo. La firma española de moda masculina Boston ha anunciado que Jaime ha sido elegido como el nuevo embajador. Lo que significa que durante esta temporada 2023 colaborará con la compañía y desarrollará proyectos conjuntos.

Durante el periodo de colaboración como embajador de Boston 2023, Jaime será el encargado de protagonizar la colección FW23 que verá la luz el próximo mes de septiembre, y en cuyo desarrollo se encuentra inmersa la firma. El modelo ha confesado que desde hace mucho tiempo "me siento muy identificado con el estilo elegante, moderno y sofisticado" de la marca porque "destaca a la perfección con mi forma de entender la moda".

Tal y como podemos ver en todas sus apariciones públicas, así como photocall o en redes sociales, Astrain tiende por estilismos elegantes y cómodos, un "tándem imprescindible para mí" que consigue con facilidad con las prendas de esta firma. De esta manera, el exfutbolista representa la imagen perfecta del hombre Boston: una persona natural, activa, empática y concienciada por la sostenibilidad y el medio ambiente.

Fue en el año 2015 cuando Astrain desembarcó en el mundo de la moda tras colgar las botas de manera profesional. Con tan solo 27 años su vida le llevó a emprender nuevos retos que llevó a cabo con entusiasmo, uno de ellos, la moda, donde ha conseguido triunfar como modelo tras desfilar y trabajar tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

Boston siempre destaca por presentar cada temporada una amplia variedad de prendas de estilo casual, además de una cuidada selección de trajes, camisas y complementos de vestir. Además, dentro de sus catálogo encontraremos prendas muy funcionales, ideales para adaptarse al ritmo del día a día, confeccionadas a partir de materias primas premium para lograr una durabilidad óptima.

"Aunque no me gusta definirme, soy una persona muy familiar y me preocupo mucho por los míos" asegura Jaime, un hombre "cercano, ambicioso y deportista" que ahora se convierte en el nuevo embajador de la firma española Boston para seguir derrochando elegancia allá donde vaya.