Jaime García-Legaz entra en el consejo de Canal de Isabel II como consejero independiente

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Canal de Isabel II ha incorporado a su consejo de administración como consejeros independientes a Jaime García-Legaz, que entre otros muchos cargos fue presidente de Aena, así como a Alicia Muñoz y Lourdes Muñoz, y eleva así de diez a doce el número de miembros del máximo órgano de la empresa pública.

Los nombramientos han contado con el visto bueno de la junta general de accionistas, previa aprobación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la entidad pública, y el objetivo del acuerdo adoptado es dotar al consejo de una "dimensión adecuada y una composición diversa y equilibrada".

La incorporación de estos tres perfiles sigue además las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, aprobada en junio de este año. Aunque el referido código no es aplicable a Canal de Isabel II por no ser ésta una sociedad cotizada, sí es una sociedad emisora de valores, no convertibles, de renta fija en un mercado regulado y, adicionalmente, entre sus líneas está potenciar el Buen Gobierno.

Jaime García-Legaz, licenciado en Economía y Administración de Empresas por CUNEF y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, es técnico comercial y economista del Estado desde 1994 y cuenta con una larga trayectoria tanto en el sector público como en el privado.

García-Legaz ha sido presidente y consejero delegado de Aena, así como de CESCE, compañía multinacional de seguros con 1.400 empleados y filiales en 10 países. En la actualidad, es consejero de sociedades como Aena Desarrollo Internacional, DIA y Ahorro Corporación Financiera. Anteriormente formó parte de los consejos de Ineco y Retevisión.

Durante su carrera profesional, iniciada en 1989, ha sido secretario de Estado de Comercio del Gobierno de España, presidente del ICEX, presidente de Invest in Spain y presidente de la Fundación CECO. Además desempeñó responsabilidades directivas en distintos ministerios. Ha sido, asimismo, consultor del Banco Mundial, la UE y la OCDE y profesor de Instituto de Empresa y CUNEF.

De su lado, Lourdes Vega es ingeniera química con más de 30 años de experiencia profesional en el ámbito de su especialidad y en la gestión de empresas. Ha sido galardonada en numerosas ocasiones por trabajos y contribuciones en ciencia, innovación y sostenibilida. Cuenta con cinco patentes y ha publicado dos libros y más de 200 artículos científicos. Es consejera independiente en Ercros, además de catedrática del Departamento de Ingeniería y fundadora y directora del Centro de Investigación y Desarrollo en CO2 e Hidrógeno (RICH) de la Khalifa University en Abu Dhabi.

Finalmente, Alicia Muñoz es abogada con un perfil profesional jurídico vinculado al gobierno corporativo. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el Grupo Santander, donde ha desempeñado puestos directivos en Secretaría General y Cumplimiento, así como directora de Gobierno, Regulación y Privacidad, responsable de Cambio Climático y secretaria del Consejo en más de 30 sociedades filiales o participadas. Iberian Lawyer - Inspiral Law la ha acreditado como una de las 50 mejores abogadas de España y Portugal en sus ediciones de 2019 y 2020.

El vídeo del día Endesa lanza un 'megaplan' inversor de 25.000 millones a 2030.

Por otro lado, el consejo de administración del Canal de Isabel II ha aprobado una inversión de 4,8 millones de euros para la ejecución de obras de mejora en el tratamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Poveda en Arganda del Rey con un periodo de ejecución de 14 meses. También se ha aprobado el contrato de mantenimiento y explotación de las EDAR Viveros de la Villa y La Gavia para los próximos 5 años y con un importe superior a los 46 millones de euros. Finalmente, se ha aprobado el suministro de 243 vehículos en renting por 4,7 millones de euros para los próximos 4 años. De ellos, 141 eléctricos y 11 híbridos enchufables.