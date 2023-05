Jaime Lorente nos cuenta cómo ha vivido la llegada de su segundo hijo

MADRID, 11 (CHANCE)

Este miércoles, Jaime Lorente se dejó ver presentando la nueva campaña de G'vine bajo el título 'El vividor'. Muy feliz tras el nacimiento de su segundo hijo, Luca, el actor se mostraba de lo más entregado ante las cámaras y no dudó en reflexionar sobre la paternidad y el momento tan dulce que está viviendo. Entre los rostros conocidos que no se perdieron la cita pudimos ver a Cristina Medina o Beatriz Jarrín entre otros

El intérprete nos aseguraba que la conciliación "siempre es complicado, pero con mi mujer tenemos una relación muy cordial para eso y nos organizamos muy bien". En cuanto a cómo se encuentra ahora, nos reconocía que "es maravilloso, estoy súper sensible estos días, pero muy contentos".

Si tiene que brindar por algo en estos momentos, Jaime lo tiene claro y no puede ser por otra persona que su segundo hijo, que llegaba al mundo hace tan solo unos días: "yo fíjate, por mi reciente hijo, por supuesto, por mi familia, porque todo está estupendo, porque no falte el trabajo y porque estoy muy feliz".

Aunque presenta una nueva ginebra, el actor nos confesaba que no es muy fiestero: "no soy muy fiestero, pero me gusta celebrar las cosas, son dos cosas diferentes". Eso sí, si le preguntamos por el próximo festival de Eurovisión, Jaime nos comenta que "no lo sigo mucho, la verdad", pero "me flipa Blanca Paloma, me parece que es un espectáculo de artista, pero el concepto de Eurovisión no lo sigo mucho".