Jaime de Marichalar, ¿un apoyo para Don Juan Carlos I en estos momentos?

MADRID, 26 (CHANCE) Las noticias sobre Don Juan Carlos I no cesan y cada vez son más las críticas que esta recibiendo por las gestiones que hizo en el pasado con sus amigas íntimas... La lupa está ahora en Casa Real, saber si van a tomar medidas o no es algo que preocupa mucho a todo el entorno y es que lo cierto, hacía mucho tiempo que no se vivía algo así en la Corona española.

MADRID, 26 (CHANCE) Las noticias sobre Don Juan Carlos I no cesan y cada vez son más las críticas que esta recibiendo por las gestiones que hizo en el pasado con sus amigas íntimas... La lupa está ahora en Casa Real, saber si van a tomar medidas o no es algo que preocupa mucho a todo el entorno y es que lo cierto, hacía mucho tiempo que no se vivía algo así en la Corona española. Jaime de Marichalar, exmarido de la Infanta Elena ha regresado a su lugar habitual de residencia, Madrid, después de pasar unos días fuera de la capital y lo cierto es que en su llegada no ha querido hacer ninguna declaración al respecto. Como bien sabemos, siempre ha gozado de una muy buena relación con el rey emérito y puede que sea un apoyo en estos momentos para él. Le hemos podido ver en el aeropuerto con el rostro completamente serio y es que parece que la presencia de la prensa y las polémicas que están sacudiendo a la Casa Real no le hacen ninguna gracia. Muy discreto, no quiere confirmar ni desmentir si Don Juan Carlos I cuenta esta vez con su apoyo, así como qué tal está la relación en estos momentos con sus hijos.