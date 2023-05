Jaime Martínez Bordiú nos habla de su hermana, Carmen

MADRID, 11 (CHANCE)

Llevamos años sin saber nada de Carmen Martínez Bordiú. El pasado mes de octubre, la nietísima dejaba de ser Duquesa de Franco debido a la Ley de Memoria Histórica que se aprobó en nuestro país y que suprimía 33 títulos nobiliarios. Un título que fue concedido a su madre por el Rey Juan Carlos en 1998 cuando Carmen Polo, viuda de Franco, fallecía y que la 'nietísima' heredera a su muerte.

Desde hace más de dos años, Carmen lleva fuera de España viviendo en la más absoluta tranquilidad con su novio Timothy McKeague. Ahora, reside en Portugal, en Sintra, sin querer saber nada de este país en el que ha ocupado titulares y en el que se ha relacionado con altas personalidades.

Esta tarde hemos podido hablar con su hermano, Jaime Martínez Bordiú, que ha acudido a la Plaza de Toros de Las Ventas y le hemos preguntado por Carmen. El empresario nos ha asegurado que a su hermana le encantaría disfrutar de una tarde de toros como la de hoy: "con lo que le gusta a ella esto, pero bueno, no sé, cuando venga de Portugal".

En cuanto a cómo se encuentra ella en el país vecino, su hermano confirma que "está muy cómoda, allí se está muy bien. Encantada, encantada". Eso sí, siempre muy discreto con sus opiniones, Jaime prefirió no comentar nada sobre la supuesta paternidad del Rey Juan Carlos: "no opino, de verdad, sobre eso no opino nada, gracias".