Jaime Onieva confirma que su hermano Íñigo está muy bien

MADRID, 12 (CHANCE)

Tras la tempestad, siempre llega la calma. Y si no que se lo digan a la familia de Íñigo Onieva que han estado sometidos a una presión mediática durante semanas tras la polémica que el joven protagonizó un día después de hacer públicos su compromiso matrimonial con Tamara Falcó. Ahora, en la casa familiar de los Onieva reina la paz, ya no hay cámaras y no tienen que dar la cara por el empresario.

Eso sí, de vez en cuanto hay movimientos. En esta ocasión nos hemos encontrado al hermano de Íñigo, Jaime Onieva y nos ha confesado que el empresario se encuentra muy bien, pero no nos ha querido confirmar si es cierto que esté intentando recuperar a la Marquesa de Griñón, tal y como ha trascendido a la esfera pública en las últimas semanas.

El joven prefiere guardar silencio y no desvelar en qué punto se encuentra su hermano con respecto a la ruptura con Tamara Falcó, ya que muchos aseguran que ahora estaría haciendo todo lo posible para recuperar ese amor que perdió hace ya más de un mes tras ser infiel en verano con una desconocida.

Si hay algo que siempre han tenido los familiares de Íñigo es un trato educado con los medios de comunicación, entiendo y respetando su trabajo. Ahora que todo vuelve a la normalidad y que no están tan expuestos ante las cámaras, parece que están mucho más relajados y eso ha permitido que puedan disfrutar más de su hermano, tal y como hemos podido ver en redes sociales durante estas últimas semanas.