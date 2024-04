Jaime Ostos Jr. Pide perdón a Jacobo y este le responde en redes sociales

MADRID, 6 (CHANCE)

En un nuevo capítulo de la guerra de los hermanos Ostos, esta noche tocaba conocer, de primera mano, la versión del mayor de la familia. Jaime Ostos Jr. Acudía al plató de '¡De viernes!' para responder a las declaraciones de Mari Ángeles y para responder algunas de las cuestiones que todavía siguen sin resolver.

Tras hablar sobre el fallecimiento de su padre, cómo se enteraron él y su hermana Gabriela, sobre la casa que compró el torero y sobre cómo era su relación con él, llegaba el momento de hablar de Jacobo Ostos. Jaime desvelaba que "mi padre siempre ha estado orgulloso de sus hijos, eso me lo dijo mi hermano cuando papá fallece". Pero rápidamente tiraba la primera piedra contra él. Le atacaba insinuando que el torero no tendría que haber hipotecado la casa "si el chaval hubiera trabajado" ya que "todos los negocios de mi hermano quebraron". Incluso hacía un repaso sobre varios de ellos y reconocía haber hablado de ello con su padre, quien habría estado preocupado por Jacobo por la vida que llevaba.

Pero, sin duda alguna, el momento más sorprendente llegaba al hablar del mensaje que habría mandado "en un momento de calentón". Jaime, después de aclarar que era un mensaje privado contestando a varias cosas, miraba a cámara y, dirigiéndose a su hermano, le pedía disculpas en directo y reconocía el cariño que le guarda a pesar de todo: "Jacobo, sé un hombre, haz las cosas correctamente y no mientas, yo cuando digo que demuestres que eres un Ostos, mi padre te dijo eso en un programa de Supervivientes que duraste dos semanas, mi padre me dijo que estaba preocupadísimo porque 'este no ha ido ni de camping en su vida'. Yo si te quiero Jacobo, sabes perfectamente que cada vez que he venido a España me ha encantado verte, pasar tiempo contigo. Sabes dónde estoy, te quiero porque eres mi hermano".

Varios minutos después, Jacobo Ostos utilizaba sus redes sociales para compartir dos vídeos en los que respondía a su hermano. Su primer objetivo era dejar claro que su hermano le habría vetado, impidiendo que entrar en llamara o en plató para hablar con él y recordaba unas palabras de su padre: "Como diría papá: soy mucho toro para tan poco torero, ¿verdad?". Y segundo, ha querido hacer un resumen de su currículum para demostrar que sí que ha trabajado durante los últimos años. Terminaba su mensaje retando a su hermano a celebrar un cara a cara: "he decidido parafrasearte y retarte a que la semana que viene te sientes delante de mí. Y ahora sí que sí, Jaime, como tú dijiste, demuestra que eres un Ostos".