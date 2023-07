Jaime Peñafiel arremete contra la Reina Letizia: "Ha roto a toda la familia"

MADRID, 4 (CHANCE)

Si alguien hay crítico con Doña Letizia y su labor como Reina consorte de nuestro país ése es sin duda Jaime Peñafiel. El veterano periodista, que continúa incombustible a sus 91 años, ha sido uno de los asistentes al último estreno de la temporada en el teatro Real y no ha dejado pasar la ocasión de arremeter duramente contra la mujer del Rey Felipe VI, acusándola sin medias tintas de ser la culpable de la fractura de la Familia Real en los últimos tiempos.

"Letizia ha roto a toda la familia y es la que prohíbe que el Rey Juan Carlos venga a España" ha sentenciado, convencido de que si hay nuevo presidente del Gobierno, el Emérito podrá regresar a casa como es su deseo desde que se instaló en Abu Dabi en agosto de 2020.

Sin embargo, Peñafiel no culpa solamente a Pedro Sánchez y a la Reina de que el monarca esté en el 'exilio' en los Emiratos Árabes ya que, en su opinión, Don Felipe también tiene mucho que ver: "Es una vergüenza que un señor eche a su padre de su casa y del país". "En eso Felipe no es un buen hijo. Es buena persona, pero un pobre hombre" asegura, dejando entrever que Doña Letizia ha influido en que su marido haya marcado distancias con Don Juan Carlos. "Imagino que si fuese por él vendría,pero es ella la que no quiere" sostiene, afirmando que el Emérito "se merece volver a su casa y a su patria".

Lejos de quedarse ahí, el periodista afirma que Doña Letizia y la Reina Sofía tampoco tienen buena relación; "no se caen bien, ni mucho menos". "Letizia hace mucho daño a la monarquía" insiste, más crítico que nunca con la monarca.

Por último, Peñafiel también se ha pronunciado sobre el llamativo cambio de actitud de Froilán con la prensa, mostrando su cara más amable y cercana durante los días que ha pasado en España tras la graduación de su prima Irene Urdangarín en Ginebra. Y, como está convencido, no ha sido la Infanta Elena ni Jaime de Marichalar los que han provocado que su hijo haya mostrado su mejor cara ante las cámaras, sino el Rey Juan Carlos, que como asegura, "le ha puesto serio".