Jaime Peñafiel nos presenta su último libro, 'Alto y claro'

MADRID, 19 (CHANCE)

Jaime Peñafiel nos ha presentado su libro 'Alto y claro' y nos asegura que en él ha narrado secretos que jamás ha contado, como por ejemplo descubrir a Jesús Aguirre: "En este libro utilizo un archivo, el cheque del duque de alba para pagar las fotos que le habían hecho a su madre en una residencia de forma clandestina y vinieron a venderme a mi ese reportaje. Yo llamé y dije me parece que es una canallada, una persona mayor que dice que no te ha vuelto a ver desde que se casó Cayetana y está abandonada".

Como de costumbre, el escritor nos ha hablado de otros temas, como por ejemplo el exilio del rey, asegurándonos que nunca tenían que haber 'echado' al rey emérito de España: "esta historia de su regreso, es una historia llena de errores. Hay un artículo en la constitución que prohíbe echar a un ciudadano de su país, Felipe cometió el error y la ignorancia constitucional de echar a su padre. Presionado por Sánchez, todavía peor. El rey no tenía que haberse marchado nunca. Su hijo no tenía derecho para echarle y no le puede prohibir la entrada y que encima digan que no puede dormir en Zarzuela. La reina está en Miami, el rey llega, la reina se marcha".

El periodista nos confiesa que detrás de todas las decisiones de Don Juan Carlos ha habido terceras personas, como en su abdicación: "la abdicación la forzaron Doña Sofía, Letizia porque nunca pudo ver a Juan Carlos y Felipe porque quería ser rey. Luego después también por unos políticos. Se reunían todos los días durante varias horas para forzar la abdicación".

El escritor nos desvela que preguntó si se había investigado a la Reina Letizia cuando se casó con Don Felipe VI: "Yo tuve una comida con Roldán y le pregunté, en todas las monarquías, cuando el heredero se va a casar se investiga el pasado de la consorte. Le pregunté si se le había encargado una investigación sobre el pasado de Letizia y me dijo 'no', pero yo no me lo creo. Si se hubiera investigado en aquel momento, el propio Felipe, en el libro de su primo 'si mis padres saben muchas cosas, no habría boda'. Lo dijo él, el propio Felipe".

En cuanto a la opinión que tiene de Doña Letizia, Peñafiel se muestra sincero: "No le tengo ni simpatía ni antipatía, pero pienso que no fue la persona adecuada. Cuando le dieron la medalla a Felipe, Letizia vino hacia mi de una manera agresiva, hasta el punto de que me señalaba con el dedo, diciéndome que todo lo que se publicaba en contra de ella era culpa mía. La recité un verso porque la situación era complicada, había mucha gente. Me estaba tratando de una manera que yo no me lo merecía. Para terminar el tema le dije 'en las distancias cortas, estás mucho mejor, a ver si nos vemos más'".

Sobre el matrimonio de Doña Sofía con Don Juan Carlos, el periodista opina que debían de haberse divorciado: "Don Juan Carlos es un Borbón, genéticamente es Borbón, hay que entenderlo. Doña Sofía ha tenido opción de divorciarse y no lo ha hecho. Por dignidad tenía que haberlo hecho porque sus infidelidades han sido públicas, entiendo que esté resentida. Durante estos dos años de exilio Doña Sofía no ha ido a verle, dicen que no ha habido ni una llamada ni siquiera, cosa que me creo".

Hemos aprovechado para preguntarle por las imágenes de Urdangarin con otra mujer y nos ha confesado que: "Bueno, Iñaki ha estado cinco años en la cárcel, pueden pasar muchas cosas fuera de la cárcel, yo no sé si le visitaba mucho o poco cristina, pero ha habido un distanciamiento forzoso por una situación penal de Iñaki y cuando ha salido prácticamente ya no había nada" y ha terminado asegurando que la Infanta Cristina quiso apostar por su matrimonio: "Posiblemente, a lo mejor pensó que se iba a retomar el tema, pero esos cinco años habrán acabado con el amor".