Jaime Peñafiel, sobre la Reina Letizia: "No es hortera, pero es excesiva, y se equivoca al cultivar mucho su cuerpo"

MADRID, 30 (CHANCE)

Con la misma vitalidad de siempre a sus 90 años y la sinceridad que le caracteriza cuando de la Familia Real se trata, Jaime Peñafiel ha asistido a la entrega de los Premios Bombines 25 aniversario y, como no podía ser de otra manera, ha atendido a los micrófonos de Europa Press para pronunciarse sobre algunas de las polémicas que rodean a nuestra monarquía:

CHANCE: Ha salido hoy una noticia que Don Juan Carlos va a pagar la multa que se le imponga por esas cacerías que hacía de manera ilegal. ¿qué le parece?

JAIME: Me parece una cabronada. Si perseguirle hasta eso, y los jamones que ha recibido, y los regalos también. Es una persecución gratuita que no se merece. Se han olvidado de que ha sido un magnífico rey durante 40 años. El comienzo fue cuando su hijo le expulsó de casa y del país.

CH: Además, su hijo, don Felipe al parecer no ha querido que don Juan Carlos estuviera viendo el mundial de Catar.

JAIME: El exilio dentro del exilio. ¿qué más quiere? En ese aspecto, tengo mucho respeto por todo el mundo pero pienso que su hijo no se ha portado como merecía ni mucho menos.

CH: ¿Qué le parecen los podcast de Corinna hablando de su relación con el rey Juan Carlos?

JAIME: Una mujer resentida y muy peligrosa. Don Juan Carlos al final lo estropeó, lo que ocurre que genéticamente es un Borbón, eso no lo puede evitar. Reina Victoria Eugenia, hablando de Alfonso XIII. Igual que mi nieto, genéticamente son Borbones, no puede evitarlo.

CH: No eligió a la mujer correcta, a Corinna.

JAIME: Y tampoco a doña Sofía. Me pregunto: ¿por qué no se han divorciado? Cuando divorciado está casi todos los españoles. En la casa real Letizia está divorciada, Elena está divorciada, Cristina se va a divorciar. ¿por qué no se divorcia si ha sido ofendida tantas veces públicamente?

CH: ¿Por qué cree usted que no se divorcia?

JAIME: Fíjate, una cosa que yo pienso mucho cuando la veo. ¿cómo aguanta? ¿por qué? Ella es la consorte de nada, lo que ocurre cuando Felipe echó a su padre, ella se fue de compras al Corte Inglés. Está muy dolida, pero que se divorcie.

CH: ¿Qué le pareció la caída de doña Elena del caballo? Luego dijo que son cosas que pasan.

JAIME: Yo monto mucho a caballo, también me he caído muchas veces. He tenido la suerte de no romperme la cadera pero son cosas que pasan como dijo el hijo de Urdangarín 'son cosas que pasan'.

CH: Con Iñaki Urdangarín hay polémica ahora porque sigue llevando guardaespaldas.

JAIME: No sé ni por qué lo lleva, ni la infanta Elena. No sé por qué llevan guardaespaldas. Es gratuito eso. Nadie va a atentar contra él, nadie le va a molestar. Eso es otra historia.

CH: Declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada refiriéndose a la reina Letizia como una hortera. ¿para usted es una hortera doña Letizia?

JAIME: No, hortera no. es una excesiva, es una mujer que cultiva mucho el cuerpo, eso se equivoca. No sé ni cómo Felipe se lo permite, que a veces vaya como vaya. Cuando iba el otro día con las espaldas y con esos dos espolones propios de un atleta. En su casa tiene un rocódromo y se sube por las paredes pero no son cosas.

CH: A usted no le gusta la espalda y los brazos que tiene.

JAIME: No me gusta. Ella cultiva mucho el cuerpo. Si a ella le gusta y a Felipe le gusta también.

