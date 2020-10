James Rhodes dice que ha tocado gratis en el acto para celebrar la "puta tonelada de pasta" de la UE a España

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El pianista británico residente en España James Rhodes ha recalcado que no ha cobrado nada por interpretar este miércoles el Himno de la Alegría antes del inicio del acto en Moncloa en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.

"Buenos días. Un poco de Beethoven", ha dicho ante una cámara el propio Rhodes antes de comenzar su pieza musical. Y horas antes ya utilizaba su cuenta en Twitter para defenderse de algunas críticas por su participación en este evento.

De entrada, ha aclarado a los "haters" que no ha recibido "ni un céntimo" --"de hecho me he negado a cubrir los astos del afinador", ha bromeado-- por tocar el piano en esta cita. Eso sí, ha dicho estar "súper feliz y nervioso" por interpretar a Beethoven antes del discurso del presidente pero sobre todo, ha apuntado, "orgulloso de ser parte de Europa" y aún más de llamar a España su hogar.

Ahora bien, ha señalado que, aunque "divertido", le resulta "un poco triste" ver "cuánta gente está furiosa porque alguien interpreta a Beethoven para ayudar a celebrar la recepción de una puta tonelada de pasta para ayudar a nuestro país a recuperarse", en alusión a los fondos que recibirá España para hacer frente a los efectos económicos derivados del coronavirus.

Con todo, el músico británico ha confesado para él fue un "honor" y "una forma maravillosa de celebrar" así ser parte de España y de su unidad con Europa. "Si estáis molestos por esto, tal vez toca revaluar prioridades. Si no estáis molestos, pues gracias por no ser consumido por el odio/la división. Amor y paz a mi amada España", concluye.