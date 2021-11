Javián nos desvela si está invitado a la boda de Chenoa

MADRID, 27 (CHANCE)

Mucho se ha hablado de un homenaje a Álex Casademunt y también han sido muchas las polémicas que ha derivado el hacerlo o no, pero ahora Javián nos asegura que no espera que se haga nada para homenajear a Álex Casademunt porque él ya lo demuestra día a día: "No lo espero, yo no necesito nada para Álex, mi homenaje es mío, si se hace algo público, vale, asistiré, pero yo no lo necesito, no necesito demostrar nada".

Sin embargo, se le escapa que: "Si se está planeando algo y por fin como tiene que ser, íntimo y lo que se va a hacer está a la talla de lo que el merecía" y asegura que va a ser diferente al que ya se estaba planeando: "No es que no estuviera de acuerdo con el otro, pero este me gusta mucho más, Álex no era de aparentar. Va a ser gratuito, como debe ser, un tío natural".

El cantante desvela que le recuerda todos los días: "Totalmente, además me ha dejado una persona muy especial, que es su madre, casi cada noche estoy mirando a las estrellas hablando con él. Álex enseñaba que la vida no era tan importante, lo importante era vivir y sacar provecho, me llevo muchísimo de él".

Sobre la futura boda de Chenoa nos confiesa que: "Todavía no he recibido nada, hablé con ella hace unos días, pero lo que haga ella está bien hecho, estaba invitado, pero con esto que va a hacer ahora, no sé qué hará" y en cuanto a una hipotética futura boda de Rosa López, desvela que: "No me ha llegado la invitación, me imagino que si hace algo me invitará porque siempre hemos tenido buena relación y los últimos años más".