Javier Bardem, sus preciosas palabras a Penélope Cruz de cara a la próxima entrega de los Oscar

MADRID, 15 (CHANCE)

De premio en premio y tiro porque me toca. Así podríamos resumir las últimas semanas de vorágine de viajes, galas y presentaciones que han vivido Javier Bardem y Penélope Cruz y que culminarán con la entrega de los Oscar el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Nominados en las categorías de Mejor Actor Protagonista y Mejor Actriz protagonista respectivamente - por sus papeles en 'Being The Ricardos' y 'Madres paralelas - la pareja opta a conseguir un hito sin precedentes en el cine español aunque, cautos, prefieren no lanzar las campanas al vuelo y señalan lo complicado que será llevarse las estatuillas a casa.

Pero, mientras no llegan los Oscar, Bardem continúa acumulando reconocimientos por su impresionante personaje en 'El buen patrón' y este lunes lograba el Premio a Mejor Actor de la Unión de Actores y Actrices. Una noche muy especial en la que Penélope - también nominada, aunque el galardón se lo llevó Petra Martínez por 'La vida era eso' - causó baja de última hora a causa de un fuerte dolor de muelas, como explicó su marido.

Sin embargo, y a pesar de su inesperada ausencia, la actriz se convirtió en una de las protagonistas de la gala por las preciosas palabras que le dedicó Javier, confesando que le haría más ilusión que el Oscar se lo llevase Pe en lugar de él. Pero además el actor también tuvo palabras para su madre, Pilar Bardem, que este lunes hubiese cumplido 83 años y a la que se ha homenajeado durante la entrega de premios poniéndole su nombre a un galardón 'Mujeres en acción'.

- CHANCE: Bueno Javier. Qué orgullo estar aquí, treinta años de los Premios Unión de Actores.

- JAVIER: Lo has dicho tú todo. Sí, es un día muy especial hoy porque, aparte, es el cumpleaños de mi madre, el catorce de marzo. En el Price celebramos el homenaje en vida, que es como hay que hacer los homenajes, en vida, a mi madre. Y porque hoy se da un premio, Mujeres en Acción, que se le añade al nombre Pilar Bardem. Es un premio a las mujeres que hacen acciones humanitarias, para el bien común y social. Es un día muy especial, por eso. Estoy nominado, además.

- CH: Un día muy emotivo.

- JAVIER: Sí, me hace mucha ilusión el resto, el cómo está mi madre presente hoy aquí. Por supuesto, la nominación es una pasada. Cómo 'El buen patrón' ha gustado y sigue gustando, las alegrías que nos han dado y nos siguen dando. No es normal, hay que celebrarlo.

- CH: Menudo momento que estás viviendo, nominado a los Oscar con Penélope. ¿Cómo se digiere estar en la cumbre como estás ahora?

- JAVIER: No sé si es la cumbre pero es verdad que son unos meses muy especiales. Han coincidido dos trabajos muy potentes, o tres, con 'Dune' y de pronto ha habido una revolución ahí que yo no me esperaba y que es muy hermosa. Es un poco agotadora porque implica viajes, implica mucha presencia y estoy cansado pero estoy muy contento porque son cosas muy difíciles de que sucedan. Las reconozco y siempre que me puede el cansancio me recuerdo 'esto es la leche, es algo inusual'. La doble nominación, de los dos, conjunta, es muy hermoso.

- CH: ¿Hay nervios, ganas? ¿Cómo están siendo los días previos al gran día en que España va a hacer historia gracias a vosotros? Estamos completamente seguros.

- JAVIER: Muchas gracias. Nervios no hay, llegará el día y te pones nervioso. Cuando dicen tu nombre te pones nervioso siempre pero yo sé que el mío se lo va a llevar Will Smith, está cantado.

- CH: Y el de Penélope, Penélope.

- JAVIER: El de Penélope, Penélope. Ojalá sea así. El suyo tiene más posibilidades, no está fácil pero me haría tanta ilusión* me haría mucha más ilusión el suyo que el mío.

- CH: Qué orgullo, Penélope con una película española.

- JAVIER: Por eso digo. El hecho de que esté nominada por un trabajo en español, por segunda vez, joder, es muy grande, es muy fuerte. Es algo que se aplaude mucho, aquí y fuera. Se reconoce mucho fuera, también.

- CH: Tu mamá ha hecho historia y tu pareja también hace historia.

- JAVIER: Muchísimas gracias, con eso me quedo.

Tras la gala, y ya como ganador del Premio a Mejor Actor, Javier nos hablaba del "abrumador cariño" que está recibiendo en los últimos tiempos. "No sé como devolverlo" ha confesado, asegurando que la única forma es "intentar ganarme el trabajo, haciéndolo lo mejor posible para poder devolverles tanto como me dan".