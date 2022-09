Javier Calle nos habla del altercado que vivió Froilán en la discoteca de Marbella

MADRID, 4 (CHANCE)

Este sábado hemos podido ver a multitud de rostros conocidos en la tradicional corrida de la Goyesca, entre ellos a Javier Calle, un joven empresario al que conocimos hace años cuando trascendía su relación sentimental con Alba Díaz, pero al que llevábamos tiempo sin ver desde que ambos decidieron continuar su camino por separado. Aprovechamos para preguntarle por el incidente que se vivió en una conocida discoteca de Marbella el día que Froilán celebraba su cumpleaños y... esto es lo que nos ha contado.

"No hubo pelea, no tiene absolutamente nada que ver Felipe, es un amigo que estuvo con nosotros y uno de los 2500 participantes de aquel evento" confesaba Javier cuando le preguntábamos por el altercado y acentuó que "nada que explicar, daros las gracias por la preocupación, gracias a dios los damnificados, que era lo que nos preocupaba a nosotros, están bien y de los demás no tengo ningún tipo que aclarar".

Javier nos asegura que Froilán "es íntimo amigo mío, una persona normal y corriente, una bellísima persona y nada más" y no nos cabe duda porque a pesar de ser discretos en redes sociales, han sido muchas las ocasiones que les hemos podido ver juntos. En cuanto a su relación con Alba Díaz, el empresario nos explica que es "una gran amiga mías".