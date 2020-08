Javier Calle olvida a Alba Díaz de la mano de su nuevo amor

MADRID, 6 (CHANCE) Quizás el amor sea de las cosas más difíciles que tenemos en nuestra vida. No hay un manual para saber manejarlo, por lo que no existen unas normas que debamos cumplir. Entre Alba Díaz y Javier Calle nunca se llegó a saber qué ocurrió, lo cierto es que vivieron una historia de amor intensa que de pronto, de la noche a la mañana, se rompió sin saber por qué. El empresario pregonaba a los cuatro vientos su amor por la hija de El Cordobés, estaba muy integrado en la familia de su pareja... pero parece que el amor no fue suficiente.

MADRID, 6 (CHANCE) Quizás el amor sea de las cosas más difíciles que tenemos en nuestra vida. No hay un manual para saber manejarlo, por lo que no existen unas normas que debamos cumplir. Entre Alba Díaz y Javier Calle nunca se llegó a saber qué ocurrió, lo cierto es que vivieron una historia de amor intensa que de pronto, de la noche a la mañana, se rompió sin saber por qué. El empresario pregonaba a los cuatro vientos su amor por la hija de El Cordobés, estaba muy integrado en la familia de su pareja... pero parece que el amor no fue suficiente. Ahora, parece que el empresario ha encontrado de nuevo el amor. Y es que tras estar varios meses sin subir contenido a sus redes sociales -o por lo menos el contenido que a nosotros nos interesa- por fin ha colgado una fotografía con una mujer que parece que le ha robado el corazón. La que todavía no sabemos si ha encontrado de nuevo el amor es Alba Díaz, a quien vemos más feliz que nunca, disfrutando de la vida, de su familia, de sus amigos... Ya saben lo que dicen, aunque mucha gente no lo crea, la soltería también se disfruta y se puede estar igual de bien sin tener una relación sentimental, que teniéndola. Además, la hija de Vicky Martín Berrocal, que siempre ha demostrado ser muy madura y responsable, está sumergida de lleno en sus proyectos laborales. Aunque no sabemos de quién se trata, Javier Calle ha subido una fotografía a su perfil de Instagram y otra a su historia, en la que le vemos muy tranquilo y contento al lado de un mujer que a priori, no sabemos quién es. Un nuevo amor que nace de la nada, pero que seguro que va a dar mucho de qué hablar.