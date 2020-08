Javier Conde no se posiciona en la polémica entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce

MADRID, 2 (CHANCE) Ayer era un día muy importante para Enrique Ponce y es que como ya sabemos volvió a los ruedos y lo cierto es que triunfó en la plaza de toros de Osuna. Eso sí, por primera vez el torero no tuvo el apoyo de su pareja. Y es que si antes acostumbrábamos a ver a Paloma Cuevas en algunos de estos eventos, en esta ocasión, evidentemente la empresaria no estuvo allí ya que está en pleno trámite de divorcio con él. Lo de ésta última no nos sorprendió, pero la ausencia Ana Soria sí, ya que los dos han pregonado su amor a los cuatro vientos y esperábamos que estuviera en la plaza para representar su amor.

MADRID, 2 (CHANCE) Ayer era un día muy importante para Enrique Ponce y es que como ya sabemos volvió a los ruedos y lo cierto es que triunfó en la plaza de toros de Osuna. Eso sí, por primera vez el torero no tuvo el apoyo de su pareja. Y es que si antes acostumbrábamos a ver a Paloma Cuevas en algunos de estos eventos, en esta ocasión, evidentemente la empresaria no estuvo allí ya que está en pleno trámite de divorcio con él. Lo de ésta última no nos sorprendió, pero la ausencia Ana Soria sí, ya que los dos han pregonado su amor a los cuatro vientos y esperábamos que estuviera en la plaza para representar su amor. Uno de los toreros que compartían cartel con Enrique Ponce fue Javier Conde, amigo íntimo no solo de él sino también de Paloma Cuevas. El diestro entraba en la plaza sin hacer ninguna declaración sobre lo que está viviendo ahora el matrimonio y es que parece que no quiere posicionarse ni de un lado, ni del otro. Recordemos que hace unas semanas la mujer de Javier Conde, Estrella Morente, compartía en sus redes sociales una fotografía de ella con Paloma Cuevas dedicándole unas bonitas palabras de apoyo para estos momentos tan complicados. Y es que hay que explicar que Paloma es la madrina de uno de los hijos de la cantante y el torero. Discreto y con el rostro bien alto, Javier Conde entraba en la plaza de toros de Osuna sin querer hacer ninguna declaración sobre lo que está pasando en el matrimonio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Lo único que sacamos en claro de esto es que no solo está siendo un momento complicado para la empresaria, también para todos los amigos de la expareja.