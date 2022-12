Javier García, nuevo presidente del PPN: "Sánchez ha convertido a Bildu en interlocutor del Gobierno de Navarra"

García ha sido elegido presidente del partido con el 97,2% de los votos

El nuevo presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber convertido a EH Bildu en "interlocutor del Gobierno de Navarra" y ha censurado las "falacias morales del PSOE" para "mantenerse en el sillón". Ha considerado "humillante para los navarros y Chivite" que EH Bildu "hable en nombre de todos los navarros" y ha preguntado a la presidenta navarra "por qué los permite".

García, único candidato a presidir el partido, ha sido elegido este domingo con el 97,2% de los votos en el VIII Congreso del PPN, que se ha celebrado en el Hotel Tres Reyes de Pamplona y que ha contado en su clausura con la intervención del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

El acto de clausura ha contado con la presencia de representantes de UPN, entre ellos su presidente, Javier Esparza, formación con la que conforman -junto con Ciudadanos- la coalición Navarra Suma durante la presenta legislatura. También han estado presentes los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas, suspendidos de militancia de UPN tras contravenir las directrices del partido en la votación de la reforma laboral.

En su intervención, ha criticado la "sumisión de Chivite" y su "silencio cómplice" en cuestiones como la negociación de la transferencia de Tráfico a Navarra entre el Ejecutivo central y la coalición abertzale. En este sentido ha mostrado su apoyo con la Guardia Civil y los 150 agentes de tráfico que "están y estarán en Navarra. Queremos a la Guardia Civil".

"Una cosa es pactar el traspaso de competencias entre administraciones y otra un juego de trileros" para que "la Guardia Civil desaparezca de Navarra", ha remarcado García, que ha señalado que "a Bildu no le importa tráfico, le interesa la anexión al País Vasco". Ha acusado a EH Bildu de "españofobia" y ha reprochado que se le haya dado esa "victoria moral".

Javier García se ha dirigido a los votantes "huérfanos" del PSN que están "desconcertados", a quienes ha dicho que el PP es "un proyecto nuevo, renovado, plural, integrador" que "siempre será fiel a sus principios" porque "no el PP no pone en venta nuestros valores". "No podemos dejar que nadie nos quite nuestra identidad", ha remarcado.

