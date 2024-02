Javier García Obregón desvela cómo está viviendo las semanas previas a la boda de su hijo

MADRID, 16 (CHANCE)

Hace unas semanas, Javier García-Obregón Lago y su novia, Eugenia Gil Muñoz, vivían uno de los sábados más importantes de su vida al celebrar la pedida de mano acompañados por sus familiares y amigos más cercanos. Después de siete años de relación, los dos tortolitos se darán el 'Sí, quiero' el próximo 1 de mayo en la madrileña Iglesia de San Fermín de los Navarros.

El lugar elegido para su fiesta de compromiso fue un exclusivo restaurante con un precioso jardín en La Moraleja, urbanización a las afueras de la capital en la que reside la familia Obregón al completo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las ausencias de Ana Obregón como sus hermanos Celia, Amalia y Juancho.

Hoy, hemos podido hablar con Javier García Obregón y nos ha asegurado que no está nervioso ante la boda de su hijo: "no, nervioso no, las bodas son un poco lío siempre, pero está todo organizado" y ha desvelado cómo está viviendo este momento: "es algo especial, no sé, voy a sentir lo mismo con todos mis hijos, pero es el primero y hace especial ilusión".

Además, se ha deshecho en elogios hablando de su futura nuera: "es maravillosa, súper inteligente, divertida, muy bien" con la que ya sabemos que hay muy buena sintonía con todos los miembros de la familia.

Por último, el hermano de Ana Obregón nos ha desvelado que ésta se encuentra "Ana está muy bien, estupenda, está como nueva" y también ha confesado que tanto él como todos los hermanos están muy contentos con poder participar en montar la sede de la fundación con los muebles de su padre: "estamos encantados de colaborar con ella y ojalá sirva para que mucha gente pueda encontrar soluciones al problema".