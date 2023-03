Javier García Obregón desvela que todavía no ha visto a su sobrina aunque sí ha hablado con su hermana Ana

MADRID, 30 (CHANCE)

Minutos después de que Celia García Obregón abandonase su domicilio y se lamentase por el debate sin precedentes que ha generado en nuestro país la maternidad de su hermana Ana por gestación subrogada a los 68 años -"Estamos alucinados de la que se ha montado. Con los problemas que hay en España es acojonante de verdad que sea casi una cuestión de Estado todo esto. Es tristísimo" ha expresado- ha sido Javier García Obregón, el menor del clan, el que ha salido en coche de la urbanización en la que reside la familia casi al completo en La Moraleja, Madrid, y el que se ha pronunciado sobre la polémica.

Demostrando la amabilidad que le caracteriza, el empresario ha bajado la ventanilla de su coche y, quitando importancia a las palabras de su hermana Celia, ha asegurado que aunque en España hay "temas muy importantes" de los que hablar, la maternidad de Ana "también es importante".

"La verdad es que es sorprendente, pero Ana está feliz y como hermano si ella está feliz yo estoy feliz" ha confesado. Además, ha querido matizar algo, y es que pese a que se ha afirmado que los únicos que sabían las intenciones de la bióloga eran sus hermanas Celia y Amalia, y el padre de su hijo Aless, Alessandro Lequio, Javier ha dejado claro que no es así: "Lo sabíamos desde el principio, sí, sí".

Respecto a cómo se encuentra Ana en estos primeros días con su hija -que nació el pasado 20 de marzo y con la que continúa en Miami a la espera de solucionar los trámites burocráticos para poder viajar a España- el ex de Paloma Lago revela que ha "chateado" con ella y que está muy feliz pero, sorprendentemente, no ha podido conocer todavía a su nueva sobrina, llamada Ana como su mamá: "No, todavía no. Me vais a disculpar que tengo una reunión. Gracias"