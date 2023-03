Javier García Obregón responde a Alessandro Lequio tras acusar al entorno de Ana de filtrar su maternidad

MADRID, 31 (CHANCE)

Frente abierto entre Ana Obregón y Alessandro Lequio. Y es que aunque la presentadora llevó con absoluto secretismo sus planes de tener un hijo mediante subrogación en Miami, parece claro -después de ver en la portada de ¡Hola! sus imágenes abandonando el hospital con su hija recién nacida en brazos- que alguien se 'fue de la lengua' y filtró a una conocida agencia de prensa de nuestro país la noticia.

Esa es la teoría del italiano que este jueves en 'El programa de Ana Rosa' aseguraba bastante molesto que él y las hermanas de la bióloga, Amalia y Celia, no eran los únicos que estaban al tanto de su maternidad: "Yo no he contado nada y ella lo sabe. Pero todos los que rodean a Ana hablan". "Nadie se cree que Susana Uribarri y Ra no supiesen nada" afirmaba haciendo un corte de manga.

A pesar de la diferencia horaria con Miami -donde la presentadora continúa con su hija a la espera de gestionar su pasaporte para poder viajar a España- Obregón no tardaba en desmentir a Lequio. Con un contundente mensaje publicado en sus redes sociales la actriz ha agradecido el cariño que ha recibido por la llegada al mundo de su pequeña y ha dado la cara por sus íntimos, señalados directamente por el padre de su hijo Aless: "Quiero dejar claro que mis amigos del alma Susana Uribarri y Raúl Castillo NO sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron" ha dejado claro.

Entonces, ¿quién ha filtrado la maternidad de Ana? Hemos preguntado a Javier García Obregón si él se ha sentido aludido por las acusaciones de Lequio de que el entorno de la presentadora habla y, tajante, ha asegurado que "no sé de que hablas. Lo siento pero no sé a qué te refieres. Yo estoy a otras historias".

"No puedo opinar por qué no sé qué ha dicho, pero me parece absurdo que haya polémicas de nada" ha zanjado molesto, afirmando que a pesar de todo su relación con el italiano es "estupenda siempre".