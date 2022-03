Javier García Obregón no sabe nada de la serie que está preparando su hermana Ana

MADRID, 11 (CHANCE)

Hace una semana Ana Obregón anunciaba a través de sus redes sociales un proyecto en el que está trabajando y que le hace mucha ilusión, una serie de su propia vida que protagonizará ella misma. Una noticia que dejaba sorprendidos a todos sus fans, pero que provocaba una oleada de comentarios positivos para la actriz, que está colaborando con Yolanda García Serrano, ganadora de un Goya y escritora de este 'biopic'.

Una nueva ilusión en la vida de Ana que viene en forma de trabajo, algo que le beneficia tras estar viviendo un momento complicado tras el fallecimiento de su hijo Aless Lequio hace ya casi dos años. Ese sin duda fue el bache más grande que se ha encontrado en el camino y del que está haciendo todo lo posible para salir.

Este viernes nos hemos encontrado con su hermano, Javier García Obregón, uno de los apoyos principales para Ana en estos momentos y nos ha llamado la atención su desconocimiento sobre la serie en la que está trabajando la actriz: "ni idea, no tengo ni idea". El hermano de la actriz asegura que no les ha contado nada respecto a la biopic que protagonizará: "no tengo ni idea, de verdad. Debe tener algo de confidencialidad porque no nos ha contado nada".

Javier García Obregón ha querido apoyar a su gran amigo Roberto Torretta en su desfile en la Mercedes Benz Fashion Week y se ha dejado ver por esta gran cita en Madrid donde muchos rostros conocidos también han acudido.