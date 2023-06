Javier Lambán (PSOE) urge a Azcón (PP) a "presentar" los 34 votos favorables a su investidura

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, ha urgido al presidente del PP regional, Javier Azcón, a "presentarse en las Cortes con los 34 votos que le aseguren la investidura y otorguen estabilidad al futuro Gobierno porque si no muchos proyectos se empiezan a poner en serio riesgo".

Lambán, secretario general del PSOE aragonés, ha ofrecido una rueda de prensa en la sede autonómica de este partido después de haberse entrevistado en su despacho del Edificio Pignatelli con Jorge Azcón, quien después, a las puertas del Pignatelli, le ha exigido que se abstenga en su investidura, lo que el primero le ha denegado.

"Aragón es y seguirá siendo mi prioridad", ha declarado Lambán, quien ha prometido seguir entregado "absolutamente" a la defensa de los intereses de Aragón "como proyecto común" porque "tiene que ser una Comunidad con una voz cada vez más propia y poderosa".

A Lambán le preocupa que días después de las elecciones autonómicas --del 28 de mayo-- no esté "encaminada" la formación del nuevo Ejecutivo, insistiendo en que la región necesita "urgentemente" que se conforme el Gobierno para que "los muchos proyectos que están en marcha puedan ser continuados".

Ha recordado que tras ganar las elecciones en 2015, días después sus negociaciones con los grupos que después le apoyaron "estaban muy avanzadas" y que él mismo les había hecho "una oferta sincera y formal para entrar en el Gobierno" --a Podemos y CHA--, reuniéndose "con luz y taquígrafos", lo que dio la Comunidad "estabilidad", de manera que "todo el mundo sabía a qué atenerse y dio buen resultado". En 2019 utilizó "la misma fórmula" con el cuatripartito.

Sin embargo, ahora Azcón "no está realmente esforzándose ni dando pasos decisivos hacia la formación de una mayoría de 34 diputados con pactos perfectamente definidos y explicables a la opinión pública", lo que es "una pésima noticia para Aragón", de ahí la insistencia de Lambán para que Azcón conforme su Ejecutivo "cuanto antes". En su entrevista en el Pignatelli, Lambán ha mostrado a Azcón su despacho para que viera que se había llevado "absolutamente todo".

Lambán ha aseverado que el PSOE debe "prepararse para ejercer una oposición muy fuerte pensando siempre en Aragón por encima de cualquier otra consideración", haciendo notar que un Gobierno en funciones puede realizar algunas actuaciones, pero "por puro rigor otras muchas no las puede hacer", de ahí la urgencia.

También ha indicado que todos los consejeros están elaborando los informes necesarios para llevar a término el traspaso de poderes, recalcando que "no habrá ningún tipo de reticencia, sino todo lo contrario", lamentando que, a diferencia de lo ocurrido en 2015, él no tiene "la certeza" de lo que va a ocurrir, criticando que Azcón reclame la abstención "a todo el mundo".

El jefe del Ejecutivo en funciones ha advertido de que "la estabilidad no la dan las abstenciones, sino los votos a favor sobre pactos y compromisos concretos, y si no, no es un Gobierno estable".

A su parecer, "es de una desfachatez nunca vista en democracia que alguien que quiere gobernar le pida la abstención a quien las urnas le han colocado en la oposición", esgrimiendo que "lo que hace cualquier gobernante es ponerse desde el día siguiente a buscar una mayoría que le invista, no que se abstenga, no un cheque en blanco para que un determinado líder haga lo que le dé la gana", exigiendo a Azcón que "deje que el PSOE lidere la oposición".

"El PSOE no se someterá a Azcón, solo se someterá al interés de Aragón y, si por el interés de Aragón, es necesario llegar a acuerdos no se temblará y llegaremos a acuerdos, pero Azcón debe hacer un Gobierno y conseguir que 34 diputados le voten la investidura".

ELECCIONES GENERALES

En otro orden de cosas, Lambán ha dejado claro que se ha desentendido "explícitamente y con absoluta determinación" de la elaboración de las listas electorales al Congreso de los Diputados y el Senado.

"Este proceso lo tiene que dirigir la dirección nacional del partido y las direcciones provinciales tienen su función instrumental, cada cual como mejor ha podido", ha continuado Lambán, cuya opinión no es "ni favorable ni negativa".

También ha considerado, ante las elecciones generales, que "lo último que necesita España es cavar trincheras, reavivar conflictos históricos, reproducir el episodio de febrero de 1936 del Frente Popular y la CEDA".

"Hay gente que pensamos que este tipo de episodios los podemos dar por enterrados, pero en este momento hay quien tiene la pretensión de que las elecciones se produzcan en esos términos". Lambán ha concluido afirmando que "tiene que haber un debate electoral, cada uno con sus propuestas, porque hay bienes superiores: La convivencia, la Constitución y el interés general de España".