Javier Maroto recalca que el PP votará en contra de la reforma laboral sin preocuparse de lo que voten PNV o ERC

SEGOVIA, 3 (EUROPA PRESS)

El Portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha dejado claro hoy que su partido votará en contra de la reforma laboral sin preocuparse de lo que voten los demás, como el PNV o ERC y lo hará así, ha dicho, "por coherencia".

El dirigente popular respondía así desde Segovia, donde ha dado una rueda de prensa, al ser preguntado si se habían establecido contactos entre el Partido Popular y otros partidos como el PNV o ERC con el fin de tumbar la reforma laboral aprobada la semana pasada por el Gobierno después del acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, ha precisado que a él no le consta que esté habiendo contactos entre su partido y el resto del arco parlamentario para este fin.

"Vamos a votar en contra sin preocuparnos de lo que voten los demás, la votación del PP es de coherencia", ha remachado al tiempo que recordaba que el PP lleva 10 años diciendo que la reforma laboral ha aportado una "cifra récord" en contratos indefinidos de mujeres y creado millones de puestos de trabajo.

"Lo lógico es que sigamos defendiendo por coherencia esa reforma laboral y si la han derogado o destruido total o parcialmente seguiremos defendiendo la vigencia de esa reforma laboral que ha existido durante una década en nuestros país", ha precisado Maroto.

En este sentido, ha alegado que si otras formaciones políticas "por otras ideas distintas también votan en contra, tendrán que explicarlo ellas". Pero deja claro que esa votación sería por "motivos diametralmente opuestos" ya que el PP quiere que la reforma laboral de Mariano Rajoy se mantenga "íntegramente" porque ha funcionado, mientas que otros partidos como ERC "querrán votar en contra porque querrán machacar mucho más de lo que ha hecho la ministra Díaz esa reforma laboral".

Por ello insiste en que "si otros grupos coinciden o no" con la votación del PP eso no va a hacerles cambiar el sentido de su voto. "Naturalmente, una vez más, lo que le pasó a Sánchez con el Presupuesto en el Senado, es que si los socios de Sánchez votan distinto de Sánchez el que tiene un problema es Sánchez, no el PP", ha remachado.

En cualquier caso, ha dejado claro que a él no le consta que haya contactos entre su partido y el PNV, ERC u otros grupos políticos. Además, cree que es "irrelevante" porque la posición del PP "no va a cambiar por mucha coincidencia que pueda haber con otras formaciones".

"Nuestra posición se tiene que explicar por sí misma. El PP ha defendido la reforma laboral como herramienta útil, ahora quieren deshacer lo que ha funcionado y la reacción lógica de quién ideó esa reforma es seguir defendiéndola", ha recalcado.