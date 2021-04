Javier Melero: La confesión de Pujol fue "la destrucción del mito fundacional del catalanismo"

Publica 'Cambalache' (Ariel), una autoficción de su trayectoria desde la Transición hasta la confesión del expresidente

El abogado Javier Melero, que recientemente ha publicado 'Cambalache. Un abogado en la España de Pujol' (Ariel), ha sostenido que la confesión del expresidente Jordi Pujol supuso "la destrucción del mito fundacional del catalanismo".

En 'Cambalache', la figura de Pujol marca los puntos históricos desde la Transición hasta su confesión ante los medios de comunicación, que Melero le desaconsejó: "Volvería a recomendar no confesar a Pujol y a cualquiera. Confesar a los medios de comunicación no se hace. Uno se va a ver al fiscal y negocia", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

"La relación fue a más, nos hicimos más amigos y nos vimos más a menudo", ha explicado sobre su relación con el expresidente, que sirve como hilo conductor en el libro, una autoficción donde narra su trayectoria profesional y vital durante 40 años de historia de España.

En las décadas reflejadas en 'Cambalache', "Pujol fue un personaje importante también en el plano español, contribuyó en gran parte a formar una imagen de Cataluña no muy cierta que tenían en el resto de España; hasta hace muy poco, en Madrid, Cataluña aún era el paradigma de la modernidad", lo que el abogado considera que fue, en gran medida, construcción de Pujol.

'Cambalache' relata también la trayectoria de Melero antes de llegar a la abogacía: comenzó estudiando Historia, trabajó como botones en una filial de Banca Catalana y fue funcionario de prisiones, "en unos años en que el sistema penitenciario era espantoso, las prisiones eran un nido de droga, violencia y hacinamiento, en La Modelo llegaron a haber 11 presos por celda".

En comparación, Melero remarca que no tienen nada que ver las condiciones actuales, y en su trabajo como abogado afirma que se le da muy bien acompañar a los clientes a entrar en prisión: "Es un momento detestable pero intento gestionarlo con un poco de humor, y responden. La gente cuando se va a la cárcel sale de casa con la idea de que debe ir llorando y hecho polvo, pero a los cinco minutos de ir en coche ya se van animando".

JUICIO A LA FAMILIA PUJOL

La misma semana que la Audiencia Nacional ha avalado procesar a la familia Pujol por organización criminal, Melero --que en el juicio representará a Oriol Pujol-- mantiene que no hay "técnicamente ninguna viabilidad" en esta acusación.

"Ya no existe la coautoría en derecho penal, ya eres organización criminal y tienes un delito más. Esto es una barbaridad. La familia no es una organización, en abstracto, dedicada a la comisión de crímenes. Otra cosa es que en una familia se pueda cometer un delito y algunos miembros de la familia sean coautores", por lo que asegura que estas acusaciones no suelen prosperar, mencionando la imputación por este delito en el juicio al 1-O, de la que todos los acusados fueron absueltos.

En cuanto a la familia Pujol, prevé que será un juicio extremadamente técnico, y ha remarcado que en la fase de instrucción no se ha probado "la existencia de ningún acto previo de corrupción que fuera el origen del dinero".

"No se ha encontrado más dinero que el que había en los depósitos de Andorra que reconocieron los propios miembros de la familia, con lo cual la discusión es si este dinero constituye un delito contra la hacienda pública y si este delito está prescrito", ha añadido al advertir de que será un juicio muy técnico.

EL INDULTO, "ÚNICA OPCIÓN" PARA LOS PRESOS DEL 1-O

Después de que los tribunales han tumbado dos veces la progresión a tercer grado de los presos del 1-O, Melero --también abogado de los exonsellers Quim Forn y Meritxell Borràs-- ha remarcado que "el arrepentimiento no es un requerimiento legal".

"Los propios autos tienen mucho cuidado de decirlo. Otra cosa es que les gustaría que hubiera un arrepentimiento explícito, pero no es lo que toca. La ley no es una sucursal del confesionario ni de la orden de los poderes capuchinos", ha señalado sobre la concesión de la semilibertad.

Sobre si el paso del tiempo, con más porcentaje de pena cumplida, puede facilitar un cambio en la postura de los tribunales, ha señalado que "los Jordis llegarán este año a la mitad de la condena, cuando el Tribunal Supremo había dicho que el periodo de seguridad de cumplir la mitad de la condena no tocaba, así que ya estarán más allá de lo que decía el propio Supremo".

Remarca que la situación penitenciaria debe valorarse "por las circunstancias objetivas de cada preso, no por su estado anímico, que por otro lado podría ser perfectamente falso, sería de una inocencia extrema".

Así, el abogado considera que el indulto es "la única opción viable" para que los presos del 1-O salgan de prisión.