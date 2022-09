Javier Merino se pronuncia en torno a la presunta implicación de Carlo Costanzia en un delito de estafa

MADRID, 8 (CHANCE)

Carlo Costanzia se enfrenta a una delicada situación con la justicia, y es que según la revista 'Semana', el hijo de Mar Flores estaría acusado de estafar continuamente a través de un negocio dedicado a la compraventa de coches de alta gama. El actor será juzgado en los próximos días por estafar más de 90.000 euros, algo que podría llevarle a cumplir una condena de 9 años en prisión.

Hemos podido hablar con Javier Merino, exmarido de Mar Flores, quien ha evitado pronunciarse en torno a los problemas con la justicia del actor de 'Toy Boy'. El empresario simplemente ha asegurado no saber nada, aunque opina que "será alguna confusión, a lo mejor".

Además, asegura que no ha hablado con Mar Flores por el momento y que no ha leído nada al respecto, por lo que no tiene nada que decir. La madre del actor tampoco ha querido comentar nada respecto al tema, evitando dar declaraciones respecto a su hijo.

El joven actor tampoco se ha querido pronunciar por el momento. Este hecho sucede en medio de una de las mejores etapas de su vida profesional, ya que a pesar de que últimamente Carlo acaparaba todos los titulares debido a su éxito laboral, ahora le toca enfrentarse a la justicia.