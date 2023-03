Javier Rigau nos desvela su nuevo proyecto profesional

MADRID, 19 (CHANCE)

Gina Lollobrigida, musa del cine italiano, moría el pasado 16 de enero a los 95 años. La actriz, muy conocida por su papel en 'Pan, amor y fantasía' saltó a la fama en los años 50 y llegó a participar en más de 60 películas con estrellas como Frank Sinatra, Humphrey Bogart o Marcello Mastroianni, entre otros.

Lollobrigida mantuvo una relación con el empresario español Javier Rigau, 34 años más joven que ella, al que finalmente denunció por estafa y falsedad documental por el matrimonio "por poderes" que contrajeron en 2010. Éste denunciaba hace unas semanas públicamente el calvario que había vivido en los últimos años de vida de la actriz, ya que le había sido imposible verla y estar a su lado por culpa de Andrea Piazzolla, el asistente personal de la intérprete.

Rigau asistió este sábado a la presentación del libro de Ágatha Ruiz de la Prada en Marbella y pudimos hablar con él sobre toda la polémica que se creó hace unas semanas cuando el tema de su matrimonio con Gina volvía a la esfera pública. El empresario se mostró de lo más sincero y no tuvo reparo en hablar también del momento en el que intimó con la actriz por primera vez.

Javier nos desvelaba que canceló su matrimonio con Lollobrigida debido a que se empezó a hablar de que tenía relaciones sexuales con ella cuando él tan solo tenía 15 años: "esto es una cosa que no había comentado, pero es uno de los motivos que me obligaron precisamente a cancelar el matrimonio y por esto se canceló todo, se empezó a hablar tanto en España como en Italia y yo era muy joven. Eso lo llevamos ella y yo en secreto y mi familia no se enteró de nuestra relación hasta que no tuve 23 años, antes se pensaron que era una simple amistad".

Además, Rigau nos desvelaba que tiene pensado escribir un libro de ella: "me han pedido desde hace años escribir un libro porque Gina no se merecía este final y siempre pido que la recuerden en sus películas y que olviden todo lo que ha pasado respecto a ella en contra de su familia porque ella ha sido incapacitada judicialmente y no ha sido responsable de lo que ha hecho y lo que le han hecho hacer, ha sido víctima de la persuasión de la mente".