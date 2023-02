Javier Sánchez Santos desvela que está inmerso en la escritura de un libro

MADRID, 4 (CHANCE)

María Edite presentaba públicamente este viernes su autobiografía 'Bailando en las sombras', un libro donde además de su historia con Julio Iglesias, narra toda su vida y algunas aventuras que también ha tenido y que nunca ha contado ante las cámaras de televisión. En el evento pudimos ver a sus dos hijos, entre los que se encuentra el ya conocido Javier Sánchez Santos y nos confesaba cómo ha vivido este momento tan importante para su madre.

"Es importante sobre todo para ella" nos explicaba Javier, ya que él conoce a la perfección la historia de su madre y hace especial hincapié en lo importante que es que "quede testimonio de lo que fue o lo que ha sido una injusticia muy grande".

Javier nos contaba lo que supuso el rechazo de Julio Iglesias en su infancia: "son etapas de la vida, son cosas que uno sufre y son cosas que de alguna manera quedan en el recuerdo, pero bueno, también te hacen ser la persona que soy hoy en día". De hecho habla de un acoso que sufrió cuando era niño y que no ha desvelado hasta ahora: "soy una persona que sufre en silencio, soy una persona que no lo contaba en casa, me lo guardaba mucho para mí, no me gusta exponer el sufrimiento. Pero de alguna manera sí que me hizo odiar ir al instituto".

El hijo no reconocido judicialmente del cantante también nos desvelaba que está inmerso en la escritura de un manuscrito, pero que "es diferente a lo que ha hecho mi madre" para dejar patente toda la lucha que lleva ejercita desde hace años para conseguir ese reconocimiento.

Tras el rechazo del Tribunal de Estrasburgo, ahora están preparando su defensa en el Tribunal de la ONU y nos confesaba que nunca se va a rendir: "rendirme nunca. Cuando uno va con la verdad científica no tiene porqué rendirse. Mientras haya una posibilidad hay que seguir adelante". Ahora, vive tranquilo, pero no niega que le gustaría recuperar el contacto con sus hermanos: "hemos coincidido muchas veces, así que conocer nos conocemos. Pero bueno, esperemos que algún día nos volvamos a cruzar y tengamos algún tipo de conversación".