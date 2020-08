Javier Santos incansable y esperanzado en la lucha por la paternidad de Julio Iglesias

MADRID, 30 (CHANCE)

El caso de Javier Santos ha llegado hasta la ONU. La Organización de la Naciones Unidas ha decidido tomar cartas en el asunto para aclarar por qué a Javier Santos un tribunal lo reconoció como hijo legítimo del cantante Julio Iglesias y después la Audiencia Porvincial revocó esta sentencia al tratarse de un caso ya juzgado por el Tribunal Supremo. "Así es la justicia marca España" comentó Javier a su llegada a Madrid el pasado sábado. Lejos de desanimarse ante la cantidad de años que lleva luchando por esta causa, se muestra esperanzado y continúa al pie del cañón en una batalla en la que Julio Iglesias, parece, no tiene ganas de intervenir más.

"Tengo mucha energía" aseguró en tono jovial que denota que el valenciano está dispuesto a llegar al final a pesar de que no cree que pueda llamar nunca a Julio 'papá', ya que no le ha criado y no se ha formado ese vínculo para llamarlo así, tal y como explicó en su intervención en Sábado Deluxe. Pero sí confía en que el cantante pueda conocer a su nieta. Y es que sus intervenciones televisivas siguen formando parte de esta personal campaña que emprendió Javier en 1991 cuando aun era menor de edad y que ahora cuenta con un aliciente nuevo, la intervención de la ONU. Un giro en los acontecimientos con el que Javier espera que le declaren hijo de Julio Iglesias definitiva y leglamente. "Sí ,sí confío" comentaba con cierta alegría y esperanza.

Javier Santos no se encuentra solo en esta batalla, a pesar de que con sus hermanos paternos, Julio, Enrique y Chábeli no tiene relación, sí la tiene con Pichi, quien le ha brindado su apoyo en este proceso como también lo ha hecho su madre, Marie Edite, quien ansía que la verdad se consolide públicamente.