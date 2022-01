Javier Santos pide una audiencia con el Papa Francisco para ser reconocido como hijo de Julio Iglesias

Fernando Osuna, abogado del presunto hijo ilegítimo del legendario cantante, explica por qué quiere sr recibido por el Papa

2022 ha comenzado con novedades en la lucha de Javier Santos para ser reconocido como hijo legítimo de Julio Iglesias. A pesar de perder su batalla legal contra el artista, el joven está dipuesto a intentarlo todo y ha solicitado una audiencia con el Papa Francisco. Ahora, su abogado Fernando Osuna desvela el por qué de esta insólita petición y nos cuenta cómo se encuentra Javier.

- CHANCE: Buenos días. Hay novedades respecto al caso de Javier Santos porque ha hecho una petición él directamente al Vaticano.

- FERNANDO OSUNA: Sí, sí. Javier Santos para empezar está muy tranquilo en porque él ya sabe que genéticamente es hijo de Julio Iglesias. Eso nadie nos lo puede quitar. El frente que tenemos jurídico en el Tribunal Constitucional, que entró en el mes de mayo, en breves decidirá si se admite a trámite o no se admite este caso para determinar si hay cosa juzgada o no hay cosa juzgada, es decir, si se puede reabrir el caso después de treinta años o no se puede reabrir. Esta es la novedad que es que el Tribunal Constitucional está a punto de resolver y decidir si se va a admitir a trámite. Otra novedad es que Javier insiste en ser recibido por el Papa, tener una audiencia con el Papa, y esto no quiere decir una interferencia en la justicia sino que como cristiano católico que es y la figura del Papa tan universal, y teniendo en cuenta que en el evangelio y la Biblia se habla tanto de lo que es el padre pues que menos que ser oído y le contará los problemas que está teniendo con este caso que la verdad que es en cierto modo dramático porque es muy triste que un hijo esté luchando cuarenta y tantos años por conseguir pues la condición de la afiliación. Entendemos que a Julio Iglesias no le costaría ningún trabajo admitir que es su hijo si ya genéticamente es su hijo, pues vamos a admitirlo. Ahí está el caso de Carlos Baute, el cantante, que ha dado un ejemplo de humildad, generosidad, hombría y decir yo soy tu padre porque no vamos a admitirlo y hay una situación preciosa entre Carlos Baute y su hijo José Daniel. Se llevan estupendamente y hay una relación muy buena entre ellos. Ojalá Julio Iglesias copiara este caso y bueno, y hubiera una buena relación* Si no una relación, al menos admitirlo y decir pues yo soy tu padre y ya está. Javier ha dicho muchas veces que está dispuesto a reconocer por escrito que él no quiere dinero, lo único que quiere es que Julio Iglesias reconozca que es el padre de Javier.

- CH: Javier dice que está viviendo una situación dramática y como creyente y cristiano apela al Papa Francisco porque es un Papa que apoya mucho a los desfavorecidos, ¿verdad?

- FERNANDO OSUNA: Pues sí, Javier encontraría en una audiencia ese consuelo y que Javier le transmita. Javier seguro que se encontraría muy descansado si el Papa le escuchara sus inquietudes y después hay el apoyo de muchas personas que se encuentran en la misma situación. La hija de Gento mandó su apoyo a Javier porque ella está en una situación igual. Paquita España ha ganado también en primera instancia el pleito, el parecido ese enorme entre Paquita y el futbolista, y lo apoya porque sabe lo que es pasar por esta situación en la que un padre le cierra las puertas a un hijo y eso es muy triste, eso es penoso, y está recibiendo mucho apoyo.

- CH: Usted ha dicho que el Tribunal Constitucional tiene que resolver el caso de Javier. ¿Cuánto tiempo cree que van a tardar?

- FERNANDO OSUNA: Va a tramitarse en el Tribunal Constitucional pues ya llevamos seis meses y no hay ninguna respuesta todavía ante ese registro porque nos dijeron que no se podía tramitar y recurrimos para que se tramitase en este caso y todavía no hemos obtenido respuesta. Entendemos que en dos meses tendremos la primera respuesta del tribunal constitucional.

- CH: Si desgraciadamente no fuera así y el constitucional no admitiera trámites, ¿cuál sería el siguiente paso?

- FERNANDO OSUNA: Javier genéticamente ya lo es, está resuelto, y jurídicamente con los antecedentes que hay y con la doctrina que hay del constitucional y el tribunal europeo de derechos humanos de Estrasburgo pues no va a haber problema sobre todo con este último porque hay cinco casos muy parecidos al de Santos y el último ha sido Serbia que el Estado Serbio ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos de Humanos porque ha mantenido que esa realidad genética tiene que prevalecer frente a la cosa juzgada. Tiene el respaldo constitucional, en España está contemplado en el artículo 39 de la Constitución y también tiene amparo en el derecho natural y en todos los ordenamientos jurídicos.

- CH: ¿Javier Santos cómo se encuentra?

- FERNANDO OSUNA: Él es muy bueno y él ya por lo menos tiene la tranquilidad de que genéticamente es hijo de Julio Iglesias. Eso le da una tranquilidad muy grande y ahora estamos luchando para que la justicia respalde esa realidad genética porque sería un disparate que la ciencia y la genética tuviera que mentir y decir no es hijo de Julio Iglesias porque los tribunales de justicia mantienen que no es hijo de Julio Iglesias y eso es una aberración y en este caso la justicia tendría que adaptarse a la ciencia y no al revés.

- CH: Javier no va a dejar de luchar, ¿verdad?

- FERNANDO OSUNA: No, nosotros tenemos mucho camino. Tenemos mucha fuerza, mucho ánimo y nos apoya muchísima gente y sobre todo esa verdad genética y nosotros vamos a seguir.