Javier Santos reacciona ante las novedades de su lucha para ser reconocido como hijo de Julio Iglesias

MADRID, 24 (CHANCE)

Nuevos datos en la lucha que Javier Santos mantiene, contra viento y marea, para que se reconozca que es hijo de Julio Iglesias. Pese a que la prueba de ADN no deja lugar a dudas, el valenciano ha tenido que ver cómo la Audiencia Provincial tumbaba una vez más su sueño, privándolo de ser legalmente hijo del legendario cantante, pese a que biológicamente parece estar más que demostrado.

Sin embargo, un nuevo giro de tuerca abre una pequeña esperanza para Javier, puesto que un organismo internacional ha denunciado al Estado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por vulneración de derechos fundamentales en su juicio de filiación para ser reconocido legalmente como hijo de Julio Iglesias. Se trata del Comité Internacional sobre desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias y Delitos de Genocidio y Lesa Humanidad.

Javier no ha tardado en reaccionar a esta noticia a través de su cuenta de Instagram. Y la verdad es que suena de lo más enfadado: "Que vergüenza de justicia hay en España que organismos internacionales tengan que intervenir para intentar arreglar el desastre realizado por los jueces aquí, es de hacérselo mirar".

Recordemos que Javier fue reconocido como hijo de Julio Iglesias en Julio de 2019 según falló el Juzgado de Instrucción Nº 13 de Valencia. Sin embargo, poco después la Audiencia Provincial desestimaba esta sentencia aludiendo a que el Tribunal Supremo ya había fallado sobre este caso en el año 1999, por lo que se entiende que basándose en la "excepción de cosa juzgada", no se podía volver a juzgar el mismo tema.

Sin embargo, el abogado de Javier, Fernando Osuna, ha emprendido una nueva batalla para que la justicia española respete ante todo la verdad biológica, porque no se comprende que no se haya dado prioridad a la prueba de ADN que no deja lugar a dudas de que el Dj es hijo de Iglesias. Dispuesto incluso a acudir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, podría no ser necesario gracias a este nuevo giro de tuerca.

Y es que, como ha avanzado en exclusiva el diario "La Vanguardia", el Comité Internacional sobre Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias y delitos de Genocidio y de Lesa Humanidad ha presentado una denuncia contra el Estado Español ante el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al parecer, se podría haber vulnerado el artículo 39.2 de nuestra Constitución: "La ley posibilitará la investigación de la paternidad". Por ello, este Comité denuncia que "la Justicia de España podría haber conculcado los derechos humanos universalmente reconocidos de la persona identificada como Javier Santos, por la presunta manipulación de la Justicia en contra de su derecho constitucional a investigar la paternidad que biológicamente le corresponde".

¿Cuál será el siguiente capítulo de este interminable culebrón? ¿Será finalmente Javier Santos reconocido como hijo legal de Julio Iglesias?