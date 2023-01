Javier Solana advierte de que entrar con tanques en Ucrania es una "decisión mayor"

Asegura que Putin tiene una "vendetta" con Ucrania que se remonta a la ruptura de la URSS

BARCELONA 27 (EUROPA PRESS)

El exsecretario general de la OTAN y exministro socialista Javier Solana ha advertido este viernes de que "entrar con tanques en Ucrania es una decisión mayor", después de que Estados Unidos y varios Estados europeos --entre ellos, España-- hayan acordado entregar blindados Leopard a Kíev.

"Vamos a ver cómo responde Putin", ha dicho en un diálogo con el primer secretario del PSC, Salvador Illa, en la jornada 'El nacimiento de la Europa geopolítica en un mundo convulso', impulsada por la Fundación Campalans y el PSC.

Para Solana, los próximos meses hasta la llegada de los tanques -- que sitúa en primavera-- serán claves para evaluar el "equilibrio de fuerzas" y posibles vías de negociación, después de que la primera respuesta de Putin este jueves fuera atacar de nuevo infraestructuras ucranianas.

El exsecretario de la OTAN ha apuntado que la determinación de Putin de invadir Ucrania se remonta a la ruptura de la URRS, algo que en todos sus discursos aparece como "el acto más trágico del siglo XX" y que muestra la obsesión del líder ruso, en sus palabras, por recuperar el bloque soviético.

"Con esa obsesión está y no quiere perderla, pero nos ha llevado a esta catástrofe. No la va a dejar llegar a su fin, pero si algo los ucranianos no van a querer a partir de ese momento es ser rusos. La guerra la ganará o la perderá, pero el corazón de los ucranianos los ha perdido para siempre", ha afirmado.

Solana ha sostenido que Putin tiene una "vendetta" con Ucrania, que fue el país con más tecnología y uno de los más importantes del bloque soviético, y ha explicado que él participó en las negociaciones para que el conflicto no estallara.

CHINA Y ESTADOS UNIDOS

El también exalto representante de la política exterior y seguridad común de la UE ha sostenido que Estados Unidos, que ve divididos, atraviesan en la actualidad una situación difícil al no hallar la manera de "avanzar juntos".

"El odio a China, el miedo a China es lo único que puede poner juntos a un demócrata y a un republicano. En el resto, la situación está muy difícil", y ha añadido que en China afrontan aún las consecuencias de una mala gestión del Covid.

Frente a ello, ha reivindicado el papel de la Unión Europea (UE), sobre todo a raíz de la gestión de la pandemia, que cree que ha contribuido a consolidar avances en la integración europea: "Si Putin no nos hubiera metido en este lío, la UE estaría en este momento en una situación muy, muy buena".

Solana ha apostado por estimular las relaciones entre los Estados miembros y el resto de países europeos que no forman parte de la UE sin que todas las relaciones tengan que pasar por Bruselas, como también ha planteado el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

SÁNCHEZ EN EUROPA

Además, ha elogiado el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Europa, donde cree que lleva a cabo una "labor extraordinaria" que, a su juicio, contrasta con las riñas en la política interna.

"¿Cómo puede pasar esa dicotomía que desde fuera es importante y desde dentro parece que eres un desalmado?", se ha preguntado, y ha reivindicado la unidad como valor político en las relaciones en Europa.