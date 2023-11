Javier Solana apuesta por "evitar" que se produzca una repetición electoral

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El ex secretario general de la OTAN y exministro socialista, Javier Solana, ha abogado por "evitar" que haya de nuevo elecciones generales y ha confiado en que se logre "pronto" un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Solana ha defendido además la validez de la Constitución y ha advertido de que cuando "alguien se ha salido o ha querido salirse" de ella han sido "malos momentos".

Cuestionado por una posible amnistía, Solana, que ha sostenido que tiene "una posición" creada por su "propia experiencia", ha apostado por "intentar llegar a evitar que haya elecciones".

"Me parece que elecciones otra vez no merecerían la pena y sería mejor no hacerlas. Estamos prácticamente ante un acuerdo posible para la investidura; que se haga y se haga pronto", ha defendido.

Por otro lado, y en relación al futuro de los nacionalismos, Solana ha afirmado que lo que se debe hacer es tratar de seguir trabajando "dentro de la Constitución".

"Los momentos en que alguien se ha salido o ha querido salirse de la Constitución han sido malos momentos. Cuando volvemos a la Constitución en un sentido amplio vamos mucho mejor", ha argumentado, para añadir que la Carta Magna es "un instrumento que debemos seguir utilizando todos".