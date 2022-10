Javier Tudela asegura estar al lado de su madre en su guerra con Matamoros

MADRID, 8 (CHANCE)

Hace justo una semana pudimos ver a Makoke en el programa 'Fiesta' hablando de su ruptura matrimonial con Kiko Matamoros. Años más tarde, la colaboradora desvelaba por primera vez en televisión que el motivo por el que zanjó su relación con el colaborador fue porque había una tercera persona que estaba extorsionándole con imágenes y vídeos. Tras esta confesión, hemos podido hablar con su Javier Tudela y nos ha asegurado que está al lado de su madre para lo que necesite.

De esta manera, el hijo de la colaboradora de televisión se muestra públicamente como el apoyo incondicional de su madre en esta nueva guerra con Kiko Matamoros: "en todo. ¿Cómo no voy a apoyar a mi madre?". Y es que siempre ha defendido públicamente a Makoke de todos los conflictos que ha tenido con su expareja, a diferencia de su hermana Anita.

El joven no ha dudado en bromear con que es divertido ver como Makoke y su exmarido tienen desacuerdos: "de momento vamos guay, está divertido". Aunque prefiere que termine la guerra de una vez por todas: "yo prefiero que se quede todo tranquilo, que hay gente que es más complicado. Yo hablo de lo mío y punto".

Y es que Javier está más cómodo escondiéndose de los problemas familiares: "he venido aquí a ver si me escondo, en un pasaje o algo. Pero bueno, bien". Al preguntarle quién es una persona terrorífica, deja claro que no considera a Kiko Matamoros como un ejemplo: "no me refería. ¿Estamos locos? No me voy a meter. Además, nos vimos el otro día".