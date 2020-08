Javier Tudela asegura que la guerra con Kiko Matamoros ha unido todavía más a su familia

MADRID, 18 (CHANCE)

Cansado de que le acusen de ser un mantenido y de haber vivido de Kiko Matamoros durante los últimos veinte años, Javier Tudela ha decidido dar un golpe sobre la mesa. El hijo de Makoke se muestra como todo un emprendedor que ha puesto en marcha diferentes negocios, y defiende que se gana la vida por sí mismo desde que tenía dieciséis años. El empresario se muestra más claro que nunca y, además, defender públicamente a su madre de las duras críticas que el colaborador de "Sálvame" hace a la que fuera su mujer, asegurando que nadie la conoce realmente. Sin embargo, y muy conciliador, asegura que quiere que Matamoros se recupere, puesto que es el padre de su hermana Anita y no le desea ningún mal.

- CHANCE: ¿Qué tal?

- JAVIER: Pues aquí currando, hoy en día tener trabajo es envidiable.

- CH: ¿Contento con el resultado?

- JAVIER: Si, a veces te salen mal las cosas, a veces bien pero el ser emprendedor, autónomo, al fin y al cabo conlleva sus cosas buenas y sus cosas malas. Tenemos buena predisposición a todo. Hay que seguir adelante.

- CH: ¿Qué tal las vacaciones por el sur?

- JAVIER: De lujo, han sido muy familiares, han sido bastante tranquilas, al fin y al cabo son destinos, tanto Ibiza como Marbella, de fiesta pero he estado todo el rato con mi madre, con mi hermana, con David, con mi novia y la verdad es que ha estado muy bien.

- CH: Unas vacaciones que han podido ser en un momento en el que las turbulencias familiares cobran protagonismo.

- JAVIER: En algún momento han cobrado protagonismo esas turbulencias. Qué pasa que las turbulencias en vacaciones se viven mejor.

- CH: ¿os habéis unido más vosotros?

- JAVIER: Ha quedado muy bonito pero no nos ha podido unir más a mi familia, es imposible.

- CH: Laura Matamoros se ha unido mucho con Anita, han coincidido este verano en las playas. Contento por esa unión.

- JAVIER: Yo estoy muy contento de que mi hermana sea feliz, por supuesto.

- CH: Esa felicidad pasa por Laura Matamoros.

- JAVIER: Seguro y estoy encantado, de verdad.

- CH: Qué te parece como hijo que culpabilicen a tu madre como la culpable del distanciamiento de Ana y Kiko.

- JAVIER: No te voy a decir nada. A eso realmente no te voy a responder, hay cosas que no tienen explicación. Me parece absurdo ese planteamiento.

- CH: Tú que convives con ellas, en algún momento has visto que tu madre pudiera malmeter a Anita.

- JAVIER: No, para nada. Obviamente y rotundamente no. Lo único que te puedo decir, no te puedo decir más. Mi familia está bastante unida, hemos pasado unas vacaciones juntos, felices, navegando, de fiesta*

- CH: La ponen como manipuladora.

- JAVIER: Sabes que pasa, por desgracia mi madre es muy conocida pero nadie la conoce realmente, la gente no la conoce cómo es interiormente. Cuando la ves salir de casa con una sonrisa de oreja a oreja, con una felicidad desbordante y una energía aplastante, eso crea mucha envidia. Eso se habla en muchos programas, sobre todo en uno.

- CH: La sombra del apellido Matamoros os persigue.

- JAVIER: No me persigue, esto no se llama Matamoros, esto lleva mi nombre y mi apellido y yo no vivo de ello, te lo puedo asegurar.

- CH: Dicen que las casas eran de Kiko pero estaban a nombre de tu madre.

- JAVIER: Yo lo único que puedo decir es que lo siento mucho por todo lo que se pueda decir de que yo soy un mantenido u otros calificativos que se puedan decir en estos momentos. Yo solo te puedo decir que llevo ganándome la vida desde los 16 años, ganando mucho dinero y me remito a los hechos, monto mis negocios, hay cosas que me van bien, otras mal, estoy contento. Lo que tendría que hacer la gente es quitar el tema familiar y económico, hay que intentar las cosas, ser fuerte en estas circunstancias e intentar salir cada día adelante. La gente que está ahora sufriendo que se venga arriba, la vida son dos días.

- CH: ¿le deseas una pronta recuperación a Kiko?

- JAVIER: Sí, es el padre de mi hermana, ella sufre si él lo pasa mal, todo lo que sea para que mi hermana esté mejor, yo quiero que esté bien por Ana.