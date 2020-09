Javier Tudela cree que el principal problema entre Anita y su padre es el propio Kiko Matamoros

MADRID, 16 (CHANCE)

Javier Tudela se ha convertido en el "portavoz" involuntario de Makoke y Anita Matamoros. Y es que, al poseer un negocio de hostelería a las afueras de la capital, "Rosa Blanca", es fácil encontrarle para que responda a Kiko Matamoros cuando éste critica a su madre o a su hermana. En esta ocasión, el empresario desmiente que Anita esté mal por el distanciamiento con su padre y culpa directamente al colaborador del enfrentamiento con su benjamina.

- CHANCE: Feliz no está tu hermana, te tengo que preguntar.

- JAVIER: Mi hermana es feliz. Mi hermana es muy feliz, están ahora mismo mi madre y mi hermana en Ibiza en un barco, comiendo en alta mar, me mandan vídeos y fotos y yo aquí trabajando. Seguro que están mejor que nosotros. Me han enviado un vídeo hace tres minutos bañándose en el mar.

- CH: Nos alegra porque hubo una reunión de Kiko Matamoros con sus hijos, Diego y Laura, él mismo ha confesado que no estuvieron Lucía e Irene porque estaban en un viaje pero que se lleva muy bien con ellas.

- JAVIER: Bueno, qué te voy a decir. No te puedo decir mucho, ya se sabe anteriormente todo lo que ha pasado y no te puedo decir mucho más, la verdad.

- CH: Como lo ves como hermano, te tiene que doler la situación.

- JAVIER: Es que no voy a hablar, de mi hermana no voy a mencionar nada. Al fin y al cabo las cosas externas que pasen, yo si veo a mi hermana feliz, no me voy a frustrar, hay cuatro o cinco personas en mi vida que van en mí y si están mal yo lo siento internamente. Mi hermana, mi novia, mi madre* Si mi hermana y mi madre están mal yo lo siento, el sentimiento es así.

- CH: Ella está claro que es feliz, estás tú, está tu madre pero le tienen que faltar los otros hermanos y su padre.

- JAVIER: Sí, pero hay factores externos que no se lo ponen fácil. Eso también tiene que influir.

- CH: ¿Factores externos?

- JAVIER: Factores externos como su padre en especial.

- CH: No lo pone fácil.

- JAVIER: Las últimas declaraciones no han sido las mejores para aun acercamiento con su hija. Muchas gracias y terminamos aquí.

- CH: Ahí algo falla. El padre que se está poniendo del lado de marta.

- JAVIER: Esto no es un partido de futbol que te pones de un equipo o del otro, esto es familia, tenga la culpa el uno o el otro, el que ya tiene pelos en... perdón, el que ya es mayorcito es uno, no ella, por muy bien que ella está haciendo las cosas. Creo que el paso adelante tiene que ser de la persona que se supone que tiene dos dedos de frente.

