Javier Tudela no descarta pasar por el altar con Marina Romero

MADRID, 27 (CHANCE)

Javier Tudela lo ha vuelto a hacer, ha hablado para los micrófonos de Europa Press y lo cierto es que ha vuelto a subir el pan porque no ha dejado títere con cabeza. Ha contestado a Marta López Álamo, ha explicado su discreta relación de amistad con Álvaro Castillejo y también nos ha desvelado sus planes de familia a largo plazo.

Cuando le preguntamos por las declaraciones de Marta López, tras el enfrentamiento que ha tenido con su madre por acusarla de obsesiva, Javier Tudela sorprende al desvelar - en tono humorístico- que cree que alguien podría haberles echado un mal de ojo: "no sé si ha sido por Marta López, pero se han roto las tuberías, las losas del suelo, la piscina... todo el rato se rompen cosas, ayer fui a echarme las cartas y me dijeron que me iba a quedar embarazados otra vez".

El hijo de Makoke asiste a la inauguración del restaurante "Red projet" de Álvaro Castillejo, primo de Tamara Falcó, quien este verano se casará con Cristina Fernández y lo cierto es que se ha deshecho en halagos hablando de la pareja, de la que lleva siendo amigo muchos años y por los que se alegra infinito que les vaya tan bien en el amor.

Javier nos ha asegurado que está invitado a la boda de la pareja, por lo que está claro algo que no conocíamos públicamente: que se codea con la familia Preysler. En cuanto al concurso que está haciendo Kiko Matamoros en 'Supervivientes' asegura que: "trabajo de sol a sol, de miércoles a domingo, no lo puedo ver, pero está aguantando y bien, me alegro por él".

El hijo de Makoke nos ha desvelado que no descarta darse el 'Sí, quiero' con Marina: "No descarto, pero todavía me quedan un par de años" y añade: "Tenéis a mi novia frita con esa pregunta eh". Además, Javier nos ha asegurado que su madre: "No es una abuela típica, es especial, diferente, sale de fiesta más que el padre" y que su hermana está encantada con la faceta de 'tía': "¿Ana? Ana está encantada".