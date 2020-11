Javier Tudela, el gran emprendedor en tiempos de coronavirus

MADRID, 1 (CHANCE)Si el sector de la hostelería y el de la cultura han sido los más golpeados por la pandemia, debido a que las restricciones impuestas por la pandemia impiden su desarrollo con normalidad, Javier Tudela es la excepción que confirma la regla.

El joven empresario reconoce que sus negocios se han vistos afectados "al fin y al cabo la hostelería y el ocio nocturno está siendo lo más castigado con estas medidas" pero asegura que no tanto para tener que cerrar: "Nos mantenemos, vamos progresando, tenemos un buen equipo".

Y al igual que Benji Aparicio -novio de Laura Matamoros, hermana de Anita Matamoros- Javier Tudela ha debido pensar 'quien no arriesga no gana' y mientras más de la mitad de los negocios de hostelería de nuestro país se plantean echar el cierre, el levantará uno nuevo la semana que viene. Y así nos lo confirma: "abrimos un negocio la semana que viene. Hay que reinventarse y abrimos una hamburguesería a domicilio, así que muy contento".

Centrado en su nueva apuesta empresarial, Javier Tudela le desea al exmarido de su madre y padre de su hermana, Kiko Matamoros, mucha felicidad y que esté junto a su novia, Marta, muchos años "si realmente ha encontrado la felicidad con ella, pues adelante, ojalá sigan muchos años", ya que a su madre la ve muy bien, y no porque se haya enamorado recientemente sino desde que Kiko salió de su vida: "mi madre lleva en una buena época desde hace tres años, así que está encantada, no solo por la pareja que ha conocido, ya estaba feliz anteriormente". Y esta misma felicidad desea para su hermana, en la que podría intervenir un acercamiento con su padre: "lo es si se reconcilia con Kiko, pues adelante".Adelante sigue él e imparable en su rumbo empresarial en el que paso a paso se está consolidando, como la mascarilla que lleva, la cual, asegura, es la que usa para ir en el metro a las ocho de la mañana. ¿El fin? Que no se le acerque nadie y mantener la distancia de seguridad.